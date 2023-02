VIABILITA'

Sono stati consegnati ieri mattina, nel palazzo municipale di San Mauro Castelverde, i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti della provinciale 60 tra Gangi e bivio Calabrò e del tratto della provinciale 52 tra la frazione di Borrello e bivio Finale di Pollina. Lavori per circa 2 milioni di euro finanziati grazie a fondi della Snai (Strategia Nazionale Aree Interne).

Sono ben 4 gli interventi previsti lungo la provinciale 60, tra le contrade Pastonello, Montededero e bivio Comunello e due quelli lungo la Sp 52, tra il bivio di Borrello e il bivio lungo la statale 113. Ad effettuare i lavori sarà la ditta C.&P. Srl di Barcellona Pozzo di Gotto(Me). La ditta ha garantito che inizierà i lavori a breve.

I lavori

Alla consegna erano presenti il sindaco di San Mauro Castelverde, Peppino Minutilla, il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, il coordinatore tecnico della Snai, Alessandro Ficile, Lorenzo La Mantia, funzionario direttivo dell’assessorato infrastrutture e mobilità e per la città Metropolitana di Palermo, il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Elio Venturella. Presente in rappresentanza della ditta esecutrice il signor Salvatore Lo Presti e gli assessori del comune di San Mauro Castelverde: Pina Caruso, Mauro Occorso e Nino Daino.

La consegna

La consegna è stata anche l’occasione per un briefing operativo per velocizzare il completamento degli ulteriori lavori attualmente in esecuzione per la “sistemazione del piano viario della strada San Mauro – Gangi provinciali, 52-54 e 60”. Lavori in ben 63 chilometri di strade del valore, secondo progetto esecutivo, di 13.459.431,46 milioni di euro. Un incontro che si è svolto tra il progettista, ingegnere Giuseppe Pirrello, dirigente tecnico assessorato infrastrutture della Regione Sicilia, l’ingegnere Elio Venturella, per la Città Metropolitana di Palermo, la ditta esecutrice dei lavori, il direttore dei lavori e i sindaci dei comuni di Gangi e San Mauro Castelverde.

Le parole dei sindaci

“I lavori consegnati oggi – dicono il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e quello di San Mauro Castelverde Peppino Minutilla- si aggiungono a quelli in corso di realizzazione, saranno oltre 16 i milioni di euro spesi per la messa in sicurezza dell’arteria di collegamento tra Gangi e San Mauro Castelverde, tra la statale 120 (dall’Etna alle Madonie) e la statale 113, un collegamento tra costa tirrenica ed aree interne della Sicilia, là dove insistono, anche, importanti insediamenti agricoli. Confidiamo – concludono i due primi cittadini – nella celerità di esecuzione dei lavori per ridurre il disagio dell’isolamento patito in questi anni dalle nostre comunità”.

