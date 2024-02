Vernuccio, "Saranno realizzati interventi per 8,6 milioni di euro"

Questa mattina sono stati consegnati i lavori della SP4 “Di Portella Di Poira”, linea di transito del trasporto pubblico locale che ricade nei territori dei comuni di San Cipirello, Monreale e Corleone, per circa 24 chilometri.

Erano presenti, insieme al direttore generale della Città Metropolitana di Palermo, Nicola Vernuccio, i sindaci di Giuliana Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Campofiorito, Roccamena, Sancipirrello, San Giuseppe Iato, Partinico, Bisacquino, Camporeale, Palazzo Adriano e Prizzi.

Vernuccio, “Saranno realizzati interventi per 8,6 milioni di euro”

“Saranno realizzati interventi strutturali per un valore di circa 8,6 milioni di euro, resi necessari a causa di fenomeni franosi che hanno determinato deformazioni, abbassamenti e cedimenti di vaste dimensioni del corpo stradale pregiudicandone gravemente il transito veicolare, con non pochi disagi per i cittadini. La Sp4, infatti, è arteria di collegamento con l’Ospedale di Partinico e l’Aeroporto “Falcone-Borsellino” di Punta Raisi, è anche via di accesso privilegiata per gli istituti scolastici di Corleone e del suo comprensorio, oltre a rappresentare un asse viario fondamentale per il collegamento di numerose strade interne a servizio di aziende zootecniche e agroalimentari del territorio. L’avvio di questi lavori, insieme a quelli in programma o già in fase di esecuzione in altre strade del territorio provinciale, dimostra l’impegno operoso di questa amministrazione nel voler intervenire concretamente per la valorizzazione del nostro territorio, partendo proprio da interventi strutturali per il miglioramento della viabilità, indispensabili per garantire ai cittadini servizi efficienti e qualità della vita”. Così dichiara il direttore Nicola Vernuccio.

Già finanziati sulla Sp4 ulteriori interventi

Sempre sulla SP4, sono già stati finanziati ulteriori interventi di sistemazione del piano viabile per un valore di 2.500.000 euro ed interventi di manutenzione straordinaria già in corso di progettazione per un valore complessivo di 5.500.000 euro

Consegnati altri lavori

Insieme a questi sono stati consegnati anche i lavori della SP 65 TER di Kaggio, per un valore di 900 mila euro e della SP 4BIS della Patria: “B° Patria – B° Sella Galardo” (300.000 euro), mentre sono in fase di progettazione i lavori per la SP 108 di Ruggirello “Giuliana-B° Valvino”, per circa 700 mila euro. In fase di consegna invece i lavori della SP 59 di Gianmaria: B° Portella della Rena – B° Pomo di Vegna” (483.000 euro) e SP 45 di Ponte Aranci: B° Ponte Aranci-B° Casalotto”(700.000 euro). A breve saranno eseguiti anche interventi sulla SP 44 di Ponte Alvano: “Roccamena-Ponte Alvano”, sulla EX C. 41 di Morella “dal km 4+300 della sp12 alla SS 188/C in prossimità Bisacquino”, per circa 700 mila euro; sulla EX C. 33 di Raitano “Dalla SP20 alla SP71” sarà invece eseguito un piccolo intervento finanziato con un avanzo del 2023 e con Fondi della Protezione Civile verranno realizzati lavori sulla SP 2 di Fellamonica: “Partinico – San Cipirello” per un valore di 500 mila euro.