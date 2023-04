Arrivano sei nuovi ecografi palmari per i mezzi di trasposto del 118 dell’ospedale Civico di Palermo. Gli apparecchi sono stati consegnati in occasione del corso di formazione Ecografia in urgenza rivolto a 12 professionisti dell’area Emergenza-Urgenza del 118, Palermo-Trapani.

L’evento pratico formativo è stato diretto da Giuseppe Paviglianiti, referente del progetto obiettivo di piano sanitario nazionale 2019, che presta servizio nell’unità operativa complessa di Radiologia pediatrica guidata dal direttore facente funzioni Domenico Messana. Lo scopo dell’evento formativo, su indicazione della direzione strategica aziendale del Civico-Di Cristina guidata da Roberto Colletti, è quello di diffondere conoscenze e competenze funzionali all’uso di protocolli ecografici, nei mezzi di trasporto in emergenza per divulgarne l’uso che può, a volte, rivelarsi determinante per la stessa vita e lo stato di salute dei pazienti.

“L’ecografia palmari nel punto di cura – spiegano i medici – è una metodica rapida (3-4 minuti), semplice, focalizzata al problema clinico e favorita dalla diffusione di ecografi portatili e dalla applicazione dell’ecografia nelle urgenze traumatiche e non. Nei presidi territoriali periferici e disagiati, durante il trasporto in ambulanza o elisoccorso, – evidenziano i medici – L’ecografo diviene uno strumento essenziale per la rapida identificazione di patologie urgenti e potenzialmente reversibili nel paziente critico (versamento addominale, versamento pleurico e cardiaco, pneumotorace).

Accelera la diagnosi e, di fatto, aumenta la possibilità dei medici di agire tempestivamente. Gli ecografi palmari consegnati al 118 diretto da Fabio Genco sono stati ottenuti dai fondi del progetto obiettivo di piano sanitario nazionale 2019 Diffusione della metodica ecografica Pocus e del suo protocollo Fast nei traumi da incidenti stradali”.