due imperdibili appuntamenti

Sono due i Concerti del Conservatorio Scarlatti di Palermo in programma per questo fine settimana. Domani, alle 18, in Sala Scarlatti si potrà ascoltare il Concerto dell’Orchestra sinfonica “Bellini” del Conservatorio, diretta da Salvatore Barberi, solisti Enrico Bellina (clarinetto), Massimiliano Seggio (pianoforte), Michele Li Puma (contrabasso), musiche di Pizzitola, Beethoven, Dittersdorf e Mozart.

Domenica 11 novembre alle 21, al Circolo Ufficiali di piazza Sant’Oliva ci sarà invece il Concerto “I ragazzi del ’99”, dedicato alle canzoni della I guerra mondiale interpretate dal Coro Bobo Waro del Conservatorio, maestro del coro Pietro Gizzi, musiche originali e arrangiamenti sempre di Gizzi, e performance teatrale di Ludovico Benigno.