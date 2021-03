La provincia di Palermo denuncia oltre metà del contagio dell’intera isola

Nella Sicilia gialla si pensa ad una zona arancione a Palermo

Possibili misure restruttive nei paesi della “cintura” del capoluogo

Il dato sembra ormai consolidato,. Metà del contagio siciliano avviene a Palermo e provincia e in paricolare nei csì detti centri della cintura ovvro i pèaesi della provincia costiera immediatamente vicini alla città e quelli dell’area montana, sempre più vicini o con rapporti più stretti con il capoluogo.

Sono, infatti, 595 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.842 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,6%, praticamente stabile. Il dato è quello dell’ultimo bollettino. La regione torna decima nel contagio giornaliero m se sul fronte nazionale l’isola è uno dei pochi territori ‘messo meglio’ al suointerno denuncia aree di crisi

Le vittime e i nuovi contagi

Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.272. Il numero degli attuali positivi è di 14.202, con una diminuzione di 1.197 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.774.

La situazione nelle singole province

Ma andiamo prprio alle aree di crisi. La distribuzione nelle province vede Palermo con 295 casi, Catania 106, Messina 44, Siracusa 44, Trapani 14, Ragusa 30, Caltanissetta 25, Agrigento 36, Enna 1. Le differenze sono evidenti basti pensare che 24 ore pra Palermo denunciava 313 casi su 515, in quel caso i du terzi del contagio regionale e scorrendo ancora indietro anche quando il contagios cendeva a 174 la provincia resva in testa al numerodi nuov positivi

I focolai nel Palermitano

Nel territorio Palermitano c’è già una doppia zona rossa fra Sa Giuseppe Jato e San Cipirello ma preoccupano focolai in altri territori ovvero San Mauro Castelverde: 50 positivi e 60 persone in quarantena su quasi 1.400 abitanti; Altavilla Milicia dove il sindaco ha chiuso le scuole; Caccamo che una settimana fa denunciava 77 positivi e 8 ricoverati e anche lì la chiusura dlle scuola per una settimna a livello precauzionale, provvedimento confermato poi dalla Regione che chiudeva le scuole anche in atri 11 comuni.

La zona arancione nei paesi dell cintura palermitana

La situazione è tale da far pensare a misure ad hoc he potrebero essere assunte dal governo della Regione con una sorta di zona arncione locale.L’idea è quella di rafforzare le misure in tutti i Pesi della cintura Palermitana bloccando gli spostamenti da e per il capoluogo, ad esempio. Più ch un arancione vero e proprio forse un gallo rinforzato. Ma sul come agire ancora nessuna decisione è stata assunta

(Nella foto di repertorio la zona rossa quando vene indetta a Villafrati)