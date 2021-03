nei locali dell'urban center del comune

Aprirà domani nei locali dell’Urban center di Siracusa un hub per la campagna vaccinale di massa

Saranno messe a disposizione 24 postazioni per i vaccini

Salgono così a 4 gli hub vaccinali in Sicilia, ne saranno realizzati altri 4

Sarà operativo da domani il centro vaccinale a Siracusa, ricavato nei locali Urban center in via Nino Bixio, di proprietà del Comune di Siracusa.

Intesa tra Comune e Asp

La struttura, grazie al protocollo d’intesa tra l’Asp e il Comune di Siracusa con l’allestimento curato dal Dipartimento regionale di Protezione civile avrà funzione di hub provinciale con 24 postazioni vaccinali a regime per ricevere la popolazione nell’ambito della campagna vaccinale anticovid di massa e si affiancherà ai numerosi altri centri vaccinali istituiti dall’Asp di Siracusa su tutto il territorio provinciale.

Quarto Hub in Sicilia

Con quello di Siracusa, salgono a 4 gli Hub vaccinali in Sicilia ma secondo quanto prevede il piano in tutta l’isola ce ne saranno 8. A Palermo, è stato realizzato all’interno del Padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, poi ci sono quelli di Catania e Messina.

I numeri a Palermo

Sono complessivamente 7.862 i vaccini somministrati in 6 giorni nel nuovo Hub provinciale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Intanto sarebbero anche stati risolti i problemi all’erogazione dell’energia elettrica che hanno causato alcuni blackout. Delle 7.862 vaccinazioni effettuate, 7.496 riguardano prime dosi e 366 seconde, mentre le tipologie di siero sono suddivise tra: 4.123 di Astra Zeneca, 3.710 Pfizer-Biontech e 29 di Moderna. Nella struttura, inaugurata mercoledì scorso dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, lavorano, sette giorni su sette dalle ore 8 alle 20, 150 persone tra sanitari, amministrativi, operatori della Protezione civile regionale e del volontariato.

Un centro ad Avola

E’ stato allestito ad Avola, nel Siracusano, un nuovo centro, dopo l’ospedale Di Maria, per la campagna di vaccinazione rivolta ai docenti ed al personale scolastico. I locali si trovano nell’edificio dell’ex tribunale in via Salvo D’Acquisto ed a partire da domenica saranno somministrate 200 dosi