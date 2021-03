finora si è lavorato con i gruppi elettrogeni

Dovrebbero risolversi entro poche ore i problemi che hanno causato due black out elettrici alla Fiera del Mediterraneo di Palermo dove sono in corso le vaccinazioni

Finora si è lavorato con i gruppi elettrogeni

Il commissario Costa aveva dichiarato di aspettare l’installazione del contatore elettrico da Enel

Enel fa sapere che la fornitura verrà attivata oggi intorno alle 19

I problemi tecnici che si sono verificati al centro vaccinale della Fiera del Mediterraneo potrebbero restare un ricordo. Da Enel assicurano che è tutta questione di ore, quindi, le operazioni di vaccinazione, da domani, dovrebbero proseguire senza intoppi.

Il black out di stamattina

Stamattina si era verificato l’ennesimo – dopo quello di sabato scorso – black out elettrico. Un guasto durato poco tempo ma che aveva provocato un rallentamento nelle procedure di vaccinazione.

BlogSicilia ne aveva parlato con Renato Costa, coordinatore dell’emergenza Covid19 a Palermo, per capire meglio cosa sta accadendo nel grande hub dove l’energia elettrica va e viene. Avevamo anche contattano Enel.

L’attesa del contatore elettrico al posto dei gruppi elettrogeni

Costa aveva spiegato: “Si è trattato di un black out di un quarto d’ora, ma il problema è già risolto e tutto sta proseguendo regolarmente”. Si sarebbe trattato dunque di disagi momentanei.

Costa aveva aggiunto: “Stiamo aspettando che Enel installi il contatore dell’energia elettrica definitivo, al momento lavoriamo con i gruppi elettrogeni, poi finalmente risolveremo ogni criticità. Entro mercoledì mattina ci sarà l’installazione, quindi entro 48 ore ogni problema verrà risolto”. Enel adesso fa sapere che è stato tutto predisposto per scongiurare eventuali guasti e anomalie e che la fornitura verrà attivata stasera, intorno alle 19, con anticipo dunque rispetto ai tempi previsti da Costa.

Nel comunicato di Enel si legge: “Prosegue l’impegno sul territorio di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, con progetti concreti e realizzati in tempo record, a supporto delle strutture sanitarie e pubbliche impegnate in prima linea contro la diffusione del coronavirus“.

La replica di Enel

“Rispondendo prontamente alla richiesta della Protezione Civile, pervenuta lo scorso venerdì 26 febbraio e perfezionata stamattina, i tecnici dell’azienda sono riusciti, tempestivamente, a predisporre quanto necessario per realizzare la nuova fornitura a servizio del nuovo hub vaccinale realizzato all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. Pertanto, come richiesto, la fornitura verrà attivata stasera, intorno le 19”.

Il progetto “Allacciamo le energie” nelle strutture sanitarie

Nel comunicato si legge ancora: “L’attività verrà realizzata nell’ambito del progetto “Allacciamo le energie” che vede E-Distribuzione impegnata, da Nord a Sud Italia, a realizzare, gratuitamente, collegamenti alla propria rete elettrica, o aumenti di potenza su forniture già esistenti, a favore di presidi e strutture sanitarie impegnate della gestione della crisi legata alla diffusione del virus. Il richiedente, pertanto, dovrà pagare solo i consumi.

“Anche E-Distribuzione – ha dichiarato Antonio D’Alessandro, responsabile E-Distribuzione Zona Palermo – è in prima linea e vuole fornire il suo sostegno concreto e immediato a favore del territorio in cui opera. Oltre a garantire ogni giorno un servizio primario alla nostra comunità, con l’iniziativa “Allacciamo le energie” vogliamo offrire un ulteriore contributo a favore di quanti sono quotidianamente impegnati nel contrasto alla pandemia”.

Le perplessità

Enel sostiene dunque che la richiesta di fornitura elettrica è stata presentata il 26 febbraio. Come mai dato che l’hub vaccinale ha aperto i battenti due giorni prima?