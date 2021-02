Proteste di insegnanti e over 80

Ieri un blocco ai computer. Questa mattina un blackout del sistema elettrico. Al centro vaccinazioni della Fiera del Mediterraneo le vaccinazioni partono in ritardo. Ieri a protestare erano gli over 80 rimasti per un’ora in piedi in attesa che la situazione si sbloccasse.

Oggi decine di docenti sono rimasti in fila dietro le porte del padiglione 20.

C’è chi ha raccontato di essere in fila dalla 7.30 e ancora si doveva smaltire il turno dalle 8 alle 9. Ad attendere il vaccino circa 300 insegnanti nel cortile, almeno 300 insegnanti. Ad attendere la puntura over 80, forze dell’ordine, operatori sanitari e insegnanti.

Anche ieri come oggi la situazione è tornata alla normalità dopo un’ora. Stavolta la colpa è stato del gruppo elettrogeno che si è guastato. Le vaccinazioni anziché alle 8 sono partire alle 9.