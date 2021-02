Ritardi nelle scorte di vaccino

Apre alla Fiera l’Hub per i vaccini

Previste 8 mila somministrazioni al giorno

Attesa per le dosi del vaccino Pzizer, Moderna e Astra

Apre i battenti alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, il primo dei nove hub vaccinali previsti dalla Regione Siciliana per la somministrazione dei vaccini. Questa mattina l’inaugurazione alla presenza del presidente della regione e del sindaco di Palermo, del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, dep prefetto Giuseppe Forlani, il capo della Protezione civile Salvo Cocina e le massime autorità civili e militari del capoluogo. L’Hub è stato realizzato all’interno del Padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo.

Iniziate le prime somministrazioni

Con l’inaugurazione sono cominciate anche le inoculazioni delle dosi delle vaccinazioni programmate a Villa delle Ginestre. Gli over 80, che si erano prenotati attraverso il portale delle Poste, sono stati informati del cambio della sede di vaccinazione. In Fiera anche le vaccinazioni con Astra Zeneca per le forze dell’ordine e con Pfizier-Biontech a completamento del personale socio-sanitario. A disposizione degli utenti ci sarà una corsia d’ingresso dedicata per le autovetture e un ampio parcheggio, oltre a personale d’accoglienza che faciliterà l’accesso alla struttura e alle postazioni. La prima iniezione è stata fatta a Vincenzo Agostino, l’84enne padre del poliziotto assassinato insieme alla moglie Ida il 5 agosto dell’89 a Villagrazia di Carini.

Soddisfatto Musumeci che spera nell’arrivo delle dosi

Musumeci, nel corso della mattinata, accompagnato dal comandante dell’esercito in Sicilia, il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, ha visitato il presidio militare allestito nell’area limitrofa al padiglione. Il presidente della Regione si è recato anche al Centro operativo della Struttura commissariale per l’emergenza Covid, coordinata da Renato Costa. “Siamo fra le prime regioni in Italia ad aver predisposto la logistica curando tutti i particolari e abbiamo allestito in maniera davvero celere questo padiglioni. Spero solo che arrivi una sufficiente quantità di fiale per poter somministrare ogni giorno migliaia di vaccini. Qui, infatti, possiamo vaccinare oltre 8 mila persone al giorno: abbiamo personale e strutture”. Lo dice Musumeci, in occasione dell’inaugurazione del centro vaccinale realizzato all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Alla Fiera la struttura è stata allestita dal Dipartimento regionale di Protezione civile nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. “Secondo il piano predisposto dal governo regionale noi avremmo dovuto completare la campagna di vaccinazione entro l’estate, entro la metà del mese di settembre per la precisione. Purtroppo, le notizie che arrivano dal fronte vaccini non sono incoraggianti“, ha aggiunto Musumeci.