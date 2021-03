I rilievi mossi dall'associazione

Le criticità del piano vaccinale in Sicilia secondo l’AnciSicilia

L’associazione preme per la copertura di tutto il personale scolastico a prescindere dal ruolo ricoperto

Stilato un elenco completo di profili professionali

Le criticità rilevate dall’Ancisicilia

“Sul piano vaccinale della Regione Siciliana permangono notevoli criticità che sottoponiamo all’assessore Razza, evidenziando l’ingiustificata esclusione di una gran parte di personale che, nelle scuole dell’Isola, hanno un contatto diretto con gli alunni proprio per le specifiche funzioni che esercitano”

Le richieste dell’Anci

Questo il commento del presidente dell’ANCI Sicilia, Leoluca Orlando, che in una nota all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, aggiunge: “ Come abbiamo già sottolineato nei giorni scorsi, chiediamo che, in via prioritaria, possa essere inserito negli elenchi per le vaccinazioni tutto il personale che opera nelle strutture scolastiche a prescindere dal profilo professionale e dalla qualifica ricoperta, per evitare rischi di diffusione del virus in tutte le sue varianti”.

Di seguito i profili professionali per cui l’Associazione dei comuni siciliani chiede un intervento prioritario per la somministrazione del vaccino:

– Collaboratori professionali ai servizi scolastici

– Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione (Asacom)

– personale degli asili nido a gestione diretta, indiretta e privataNido e scuola dell’infanzia

– Educatori asili nido

– Ausiliari ai servizi scolastici – asili nido

– Collaboratori professionali cuochi – mense dei nidi

– Collaboratori amministrativi presso nidi

– Operatori ai servizi generali – nidi

– Responsabili di UDE (Unità didattica Educativa)

– Professionisti che svolgono l’assistenza specialistica agli alunni disabili nelle scuole statali di ogni ordine e grado

-Operatori impegnati nei servizi integrativi e migliorativi per gli alunni diversamente abili (ex Servizio A.I.P.)

-Dipendenti delle cooperative impegnati nel servizio di trasporto dei soggetti disabili presso i centri di riabilitazione, ex servizio api e asacom

Le prenotazioni per gli insegnanti iniziate il 25/2

Aperte al personale docente e non docente (under 55) delle scuole statali siciliane (i cui nominativi sono stati comunicati alla Regione dai ministeri competenti) le prenotazioni per richiedere il vaccino anti-Covid. Le procedure sono analoghe a quelle già in atto per la popolazione over 80: i cittadini dell’attuale target scolastico possono accedere, infatti, alla piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane, (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o mediante il portale siciliacoronavirus.it.

Oltre alla modalità online, è possibile prenotare anche attraverso il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) – e tramite il nuovo canale costituito dai portalettere di Poste Italiane che da oggi possono inserire in agenda gli appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alle categorie interessate.