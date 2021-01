Leoluca Orlando: “Chiedo un lockdown totale per 15 giorni, così misure inadeguate”

Ignazio Marchese di

17/01/2021

Il sindaco di Palermo nel corso di una conferenza stampa ha chiesto un lockdown totale per 15 giorni. “Aspetto le indicazioni dell’Asp per prendere i provvedimenti. Se non arriveranno presenterò denunce ad iniziare dall’assessore alla Salute organo politico”. Secondo il sindaco di Palermo questa più che una zona rossa è una zona rosa. “Non si sta chiudendo nulla e sono tanti e tali le attività che resteranno aperte che ognuno avrà modo di potere uscire”. Per il primo cittadino la situazione è molto grave ma le scelte politiche non sono adeguate. Orlando ha già disposto un’ordinanza con la quale ha imposto il divieto di stazionamento davanti alle scuole per i genitori. In sede di comitato per l’ordine e la sicurezza è stato deciso di rafforzare i controlli davanti agli istituti scolastici. Al momento se non arrivano le indicazioni dell’Asp le scuole elementari e prime medie a Palermo resteranno aperte. Incalzato dalle domande di alcuni giornalisti Orlando non ha nascosto l’imbarazzo per alcune misure restrittive che sembrano confliggere tra di loro.

