voto unanime che impegna il governo regionale

La commissione Salute dell’Ars chiede che il vaccino sia somministrato in via prioritaria a tutti i disabili

Votato all’unanimità un atto di indirizzo che impegna l’assessore alla Salute Razza

Tante le polemiche attorno alla decisione assunta dall’esponente del Governo regionale

“Tutte le persone con disabilità devono rientrare tra le categorie prioritarie per la vaccinazione anti Covid”. Lo chiede al governo regionale la commissione Salute dell’Ars, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, che oggi ha approvato all’unanimità una risoluzione sulla campagna vaccinale per i soggetti disabili e le persone fragili.

Atto di indirizzo

L’atto d’indirizzo “impegna l’assessorato per la Salute a prevedere l’avvio del percorso di prenotazione e conseguente somministrazione delle dosi di vaccino anti Covid anche ai soggetti, ancorché non percettori mensilmente dell’assegno di cura in quanto disabili gravissimi, comunque, affetti da forme di disabilità e di particolare fragilità che sono state fatte oggetto di provato accertamento clinico/diagnostico ed alla categoria dei caregivers”.

La posizione di Razza

Nei giorni scorsi, con una direttiva, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha chiesto ai direttori delle Asp siciliane, di sottoporre alla campagna vaccinale tutti i disabili gravissimi: si tratta di circa 11mila persone che risultano iscritte negli elenchi speciali in quanto affette da patologie “gravissime” e che hanno sottoscritto il Patto di cura: pertanto non sarà necessaria la prenotazione tramite piattaforma digitale o call center.

Prenotazioni nel Palermitano

Sono oltre 200 i disabili gravissimi di Palermo e provincia che si sono registrati sulla piattaforma a loro dedicata dall’Azienda sanitaria del capoluogo per la vaccinazione anticovid domiciliare.

La situazione a Siracusa

Al via la vaccinazione domiciliare agli over 80 che ne hanno fatto richiesta. Sono circa 700 le prenotazioni per le domiciliari effettuate nel portale gestito da Poste Italiane. Contestualmente, come sostenuto dall’Asp di Siracusa, è “partita l’organizzazione della vaccinazione per disabili gravissimi secondo l’indirizzo dell’Assessorato regionale alla Salute che prevede, in prima istanza, che le persone da vaccinare saranno individuate attraverso gli elenchi già formati dall’Azienda dei cittadini che, per la condizione di “disabile gravissimo ricevono il pagamento mensile dell’assegno di cura” dicono dall’Asp.