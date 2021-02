la prima dose inoculata a una donna palermitana

Covid19, iniziate all’Ismett di Palermo le vaccinazioni per gli over 80

La prima persona che si è sottoposta all’inoculazione è Angela Zaffuto

In questa fase verranno eseguite 100 vaccinazioni al giorno

Nella seconda fase verranno vaccinati i pazienti trapiantati e quelli in attesa di trapianto

E’ iniziata oggi ad ISMETT la campagna di vaccinazione per le persone con più di 80 anni di età. La prima persona ad aver ricevuto il vaccino è una donna di Palermo, Angela Zaffuto (nella foto), di 80 anni. “Ho aderito immediatamente al vaccino – sottolinea la signora Angela – e non vedevo l’ora di farlo. Adesso mi sento più sicura e ne sono felice”.

Le operazioni di vaccinazione sono iniziate alle ore 13 in un’apposita area realizzata in tempi record all’esterno dell’Istituto. ISMETT, in questa prima fase, eseguirà 100 vaccinazioni al giorno. Il team di vaccinazione è composto da 15 persone fra personale clinico ed amministrativo. Le operazioni di vaccino si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17 e dalle 9 alle 13 nel week end.

Nella seconda fase la vaccinazione dei trapiantati

“Ringrazio tutto il personale di ISMETT per la disponibilità e il rinnovato impegno in questa attività. Oggi è un giorno molto importante – sottolinea Angelo Luca, direttore di ISMETT – perché, dopo aver messo in sicurezza gli operatori sanitari, inizia la vaccinazione dei soggetti più anziani, i più fragili di fronte alla infezione. Speriamo di poter iniziare al più presto la seconda fase che prevede la vaccinazione dei trapiantati e dei soggetti candidati al trapianto d’organo”.

Partita sabato scorso la campagna vaccinale per gli over 80

È Orazio Buonafede, classe 1921, uno dei siciliani più anziani a essere stati coinvolti sabato scorso nella prima giornata di vaccinazioni anticovid sulla popolazione over 80. La somministrazione è avvenuta all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, che ospita uno dei cinque centri vaccinali allestiti su tutto il territorio dall’Asp di Ragusa.

Nella fase che ha preso il via sabato, l’assessorato regionale alla Salute prevede circa 5 mila vaccinazioni al giorno per la sola popolazione over 80 che si aggiungeranno a quelle già previste per le altre categorie coinvolte dal piano vaccinale.