Primo vaccinato over 80 in Sicilia

Parte la campagna vaccinale per 320 mila anziani

Si spera di completarla entro fine aprile

È iniziata oggi nel centro vaccinale della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, nei locali dell’istituto di Igiene, la campagna vaccinale contro il Covid19 che coinvolge gli over 80. Un sabato inaugurale, quello di oggi, che da il via a un ampio calendario vaccinale programmato fino al 30 aprile 2021.

Cento vaccinati al giorno per ciascuno centro di somministrazione

Saranno 102 ogni giorno le persone over 80, prenotate tramite il portale di Poste Italiane, a cui sarà somministrato il vaccino: il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Durante la settimana tale attività sarà integrata con le vaccinazioni già in corso che in questa fase – dopo la copertura del 92% di operatori sanitari e dipendenti – sta proseguendo con gli studenti tirocinanti di Medicina dell’Università degli Studi di Palermo, i farmacisti di comunità, gli informatori scientifici del farmaco e delle tecnologie farmaceutiche. Le persone in lista per la vaccinazione sono quelle che si sono prenotate attraverso il portale dedicato Aziendale.

Un percorso dedicato per evitare attese agli anziani

Un percorso logistico, quello strutturato all’interno dei locali di Via del Vespro per ospitare la fascia di popolazione più fragile, pensato per evitare attese. Gli over 80 potranno accedere direttamente alle due sale dedicate con la presenza di un solo familiare o accompagnatore; sarà quest’ultimo ad effettuare la fase di accettazione.

Una volta somministrata la dose il vaccinato verrà fatto attendere in un’area di osservazione breve dove, per eventuali necessità, vi sarà il supporto di personale medico specializzato.

Il commento del Commissario del Policlinico

“È un giorno molto importante – sottolinea il Commissario del Policlinico Alessandro Caltagirone – perché riusciamo ad offrire questo prezioso strumento di prevenzione a soggetti spesso fragili che già convivono con altre patologie. Ringrazio tutto il personale che in questi giorni sta lavorando senza sosta per garantire continuità e costanza nelle attività di vaccinazione. Essere uniti e coesi è essenziale nella battaglia che tutti stiamo conducendo contro il Covid19”.

I numeri delle vaccinazioni fino ad ora

Dall’avvio della campagna vaccinale, il 2 Gennaio, sono 11.746 i vaccinati, al Policlinico, tra le prime categorie previste, di cui 6729 prime dosi e 5017 seconde dosi.

Sedici ultracentenari a Messina

Sono 740 gli anziani over 80 prenotati per la vaccinazione stamani in otto presidi ospedalieri a Messina e provincia. Tra loro anche 16 quasi centenari. Ad inaugurare la campagna vaccinale ben 5 ‘nonni’ di 97 anni, uno sarà al Policlinico di Messina per ricevere il vaccino Pfizer al padiglione G del nosocomio peloritano. Sempre allo stesso orario, un altro suo coetaneo avrà inoculato il vaccino a Lipari, mentre un terzo si recherà, come gli altri accompagnato dai familiari al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. Altri due 97enni saranno vaccinati a Patti e Sant’Agata di Militello. Due di 96 anni si proteggeranno con il vaccino dal Covid 19 a Patti e Taormina, e uno di 95 andrà a Sant’Agata di Militello. Infine, altri 8 anziani tra i 94 e i 92 anni saranno accompagnati da i loro familiari stamani nei diversi nosocomi. In tutto, a Messina e provincia ci sono 203 centenari, e qualcuno di loro nei prossimi giorni è prenotato in ospedale per il vaccino. Il criterio di scelta per decidere a chi dare la precedenza, sarà oltre a quello dell’età, naturalmente, anche quello delle condizioni di salute e delle fragilità individuali. Con il vaccino a domicilio per chi è a letto malato o non può deambulare per varie patologie.