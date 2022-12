il leader del m5s a palermo

Dopo la mattina trascorsa allo Zen di Palermo, nel pomeriggio il leader del M5S, Giuseppe Conte, si è spostato nel quartiere Danisinni. Ma prima ha incontrato i numerosi lavoratori coinvolti in vertenza molto delicata.

Conte ha incontrato i lavoratori Almaviva

Giuseppe Conte ha incontrato i lavoratori Almaviva: “Non possiamo dimenticare chi è stato in prima linea nei momenti più duri della pandemia. È il caso dei lavoratori di Almaviva, che hanno curato servizi di informazione ai cittadini nei giorni più duri. Ho deciso di fermarmi al loro presidio qui a Palermo per ascoltarli: rischiano di non avere un futuro occupazionale. Non voltiamo le spalle a queste persone, restiamo al loro fianco per trovare una soluzione”.

Le regionali in Lazio e in Lombardia

“Stiamo lavorando, grazie”. Così Giuseppe Conte, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto se il movimento avrà propri candidati alla presidenza delle Regioni Lazio e Lombardia.

Le candidature a sindaco di Catania

I cronisti hanno chiesto a Conte anche le ipotesi in campo di candidature per il M5S a sindaco di Catania di Giancarlo Cancelleri e Nunzia Catalfo.

“Ci confronteremo con gli iscritti locali e decideremo applicando le nostre regole. C’è ancora un poco di tempo”.

Alleanza con il Pd?

Ci sarà un’alleanza con il Pd a livello locale? Il leader del M5S, durante la visita a Danisinni, è stato tranciante: “L’importante per noi sono contenuti e programmi, non partiamo dalle alleanze. Siamo intransigenti su principi e valori morali. C’è una questione più attuale che mai, la questione morale. Noi non l’abbiamo mai accantonata”.

“Conte sostiene le ragioni degli ultimi”

“Ancora una volta Palermo ha tributato un calorosissimo abbraccio a Conte, a riprova del fatto che tantissimi cittadini, soprattutto delle classi meno abbienti, ripongono nel presidente del Movimento 5 stelle una grande fiducia, e non a torto, visto che siamo rimasti praticamente l’unica forza politica a sostenere le ragioni degli ultimi, stritolati da una manovra governativa restrittiva e senza investimenti che mira togliere ai poveri quel poco che hanno”. Lo affermano il referente del M5S in Sicilia Nuccio Di Paola e il capogruppo 5stelle all’Ars Antonio De Luca.

“Saremo sempre tra la gente”

I due esponenti pentastellati proseguono: “Il reddito di cittadinanza e il bonus 110 per cento vanno difesi a tutti i costi e noi saremo sempre tra la gente, oltre che nelle aule istituzionali, per fare il possibile in questo senso. Intanto come deputati regionali faremo la nostra parte all’Ars per indurre il governo Schifani a fare l’impossibile per mettere in piedi norme e risorse a disposizione di famiglie e imprese nella prossima legge di bilancio”.