E’ sbarcato a Palermo il Presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. L’ex premier è stato accolto in aeroporto da Nuccio Di Paola, coordinatore pentastellato in Sicilia ed ex candidato alla Presidenza della regione che ha postato il suo “Benvenuto Presidente Giuseppe Conte Palermo e la Sicilia sono con te”.

Ad accompagnarlo nella visita, i parlamentari nazionali e regionali e i consiglieri comunali e di circoscrizione della città.

Conte direttamente in piazza allo Zen

“Sempre peggio, le notizie che arrivano sono sempre negative. In queste ore il governo sta valutando di recuperare nuove risorse togliendole ai poveri. Vuole addirittura anticipare i tagli al reddito di cittadinanza rendendoli ancora più pesanti. E’ un disegno irragionevole. Non si rendono conto che il reddito di cittadinanza serve per la coesione sociale per garantire un sistema di protezione che rende più forte la nazione” ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, che sta incontrando la gente nel quartiere popolare dello Zen a Palermo e incontrerà alcuni percettori del reddito di cittadinanza.







Conte accompagnato dai suoi

“La visita del Presidente Giuseppe Conte a Palermo è molto significativa perché ribadisce l’attenzione per il territorio da parte del Movimento 5 Stelle” dice la senatrice Dolores Bevilacqua. “Palermo è una delle città lasciate più indietro dalla politica – continua l’esponente cinquestelle – non possiamo permettere che il Governo Meloni aggredisca poveri e ceto medio con le sue politiche irresponsabili. Difenderemo i fondi del PNRR per il Sud e continueremo a stare al fianco di chi è in difficoltà, come le famiglie dei percettori del Reddito di Cittadinanza che la destra minaccia per fini propagandistici. Pensino piuttosto a creare lavoro, perché i cittadini non chiedono assistenzialismo, ma la possibilità di lavorare in modo dignitoso”.

L’attacco alla manovra del governo Meloni

Una manovra “misera, senza coraggio e arrogante”, perchè “si accanisce sulle fasce più deboli” della popolazione. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, si era già espresso così sulla legge di bilancio del governo Meloni, nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare le proposte M5s. “Se non l’avessimo vista scritta nero su bianco, non avremmo potuto credere a una manovra di bilancio così misera: da chi si definisce patriota ci saremmo aspettati delle mosse in difesa dell’Italia. Non ci aspettavamo che un governo politico, in un momento di così grande difficoltà per gli italiani, promuovesse una manovra senza coraggio”, senza “sensibilità rispetto alla realtà sociale del Paese”, ha sottolineato. Inoltre la manovra “esprime arroganza quando si accanisce sulle fasce più fragili della nazione: ad esempio, ai pensionati la destra aveva promesso, in campagna elettorale, di elevare le pensioni minime a 1000 euro. Avevamo detto che era una presa in giro, ma non ci saremmo aspettati che avrebbero consegnato ai pensionati con la minima solo 8 euro: è vergognoso”.

Impossibile la crescita

Per come è impostata la manovra, sottolinea l’ex premier, “è impossibile che l’Italia cresca: non si prevede nulla per favorire la competitività delle nostre imprese. Affrontando il prossimo anno con questa previsione di spesa ci troveremo in piena recessione, senza possibilità di crescita. Quando si fa politica nel segno dell’austerity, ci porteremo dietro” le conseguenze “per un intero ciclo”.