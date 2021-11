Emergenza climatica e amministrativa

TalkSicilia, “I danni in Comune”

A TalkSicilia la situazione nei comuni siciliani dopo l’alluvione

Il programma condotto in studio da Ignazio Marchese (Blogsicilia.it)

La testimonianza dei sindaci di Augusta e Scordia

La seconda puntata di Talk Sicilia è stata dedicata alla conta dei danni causati dall’ondata di maltempo delle scorse settimane. Ignazio Marchese ha raccontato cosa è successo nei Comuni siciliani e nelle campagne, grazie alla testimonianza dei primi cittadini e dei vertici della Guardia Forestale in Sicilia.

Talk Sicilia è trasmesso in diretta su Blogsicilia.it, tempostretto.it e in onda su Video Regione al canale 16 del digitale terrestre.



Per Giovanni Salerno, dirigente generale del Corpo Forestale siciliano, ” è ancora presto per fare una stima definitiva dei danni. Servirà tempo, serviranno risorse. Ma non è un problema che si potrà risolvere in pochi mesi”. Salerno ha anche riflettuto sulla particolare condizioni di Belmonte Mezzagno, comune di Palermo, dove tra arterie stradali sono del tutto bloccato. Il piccolo paese arroccato sopra la Conca d’Oro è a un passo dal restare isolato.

Il dramma vissuto dal territorio siciliano non è causato soltanto dal cambiamento climatico. Un combinato disposto tra abusivismo ed incuria nella salvaguardia del territorio: questo il mix letale con cui si dovrà fare i conti d’ora in poi. “L’emergenza climatica è oggi – ha raccontato Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta – e gli effetti li stiamo già vivendo. Non mi piace fare previsioni funeste, ma siamo alla vigilia dell’inverno ed è facile prevedere che un’emergenza come quella delle scorse settimane si potrà ripresentare”.

Di Mare ha anche spiegato le grandi difficoltà che ogni giorno i primi cittadini siciliani affrontano: “Non abbiamo personale a sufficienza. Come facciamo ad affrontare queste emergenze?” Un problema speculare, ha spiegato il sindaco di Augusta, i comuni siciliani lo vivono anche sul fronte amministrativo: “Arrivano i bandi del PNRR e non abbiamo la possibilità di metterci mano”. di Augusta).

Anche Francesco Banchitta (Sindaco di Scordia) è sulla stessa linea del collega del comune siracusano. Banchitta ha ricordato che Scordia è già stata colpita da eventi meteo estremi negli scorsi anni. Insomma, bisogna intervenire subito, per mettere in sicurezza i territori siciliani