Dopo i furti di rame nei giorni scorsi che hanno provocato un blackout nel reparto di cardiologia dell’Arnas Civico, non si fermano i furti nei vari padiglioni, sono stati interessati chirurgia vascolare, sorveglianza sanitaria, padiglione amministrazione e la scorsa notte, non si sono fermati neanche davanti alle donazioni fatte in questo periodo natalizio per i piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica, dove hanno rubato 10 tablet dono della Samot, un monitor holter pressorio portatile donato dall’associazione “la carezza di Vicky e Giorgia” delle bilance pesa persone per bambini, più vari oggetti personali che erano custoditi nella stanza del direttore dell’unità operativa di oncoematologia pediatrica Paolo D’Angelo. A denunciarlo il segretario Nursind Palermo Aurelio Guerriero segretario provinciale Nursind.

“L’ondata di criminalità che si sta manifestando nella città, e giunta anche in ospedale, e non ha risparmiato nemmeno i doni per i bambini oncologici – dice il sindacalista – chiediamo a questo punto non solo ai commissari straordinari ma anche le istituzioni a vario livello di voler garantire maggiore sicurezza nei luoghi di cura”.

Schifani: “Gesto ignobile, glieli ricompreremo”

“Un gesto ignobile che non possiamo accettare». Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani commentando la notizia del furto nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo. «Mi sono subito messo in contatto con il direttore generale Roberto Colletti – aggiunge il governatore – per acquisire la lista dei doni che sono stati rubati. Li riacquisteremo con i fondi propri destinati alla beneficenza della Presidenza della Regione. Nel giro di pochissimi giorni i bambini ricoverati potranno riavere quello che gli è stato sottratto da criminali senza cuore. Non ci sono parole per condannare un gesto così vile”.

Il furto all’oncologia dell’ospedale Policlinico

Il nuovo furto si è verificato la scorsa notte quando ignoti sono entrati nel padiglione 13 dove ci sono i reparti di oncologia medica e oncologia chirurgica. I ladri hanno forzato la porta di ingresso dello spogliatoio dei sanitari e aperto 24 armadietti. Si sta quantificando il danno di quanto hanno portato via i ladri. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

I ladri che ha aperto gli armadietti del terzo piano del reparto di Oncologia della Breast unit hanno portato via soldi e bancomat dei sanitari in servizio nel reparto. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri le carte rubate sarebbero state utilizzate per fare acquisti in alcuni negozi nei pressi dell’ospedale Policlinico.

Furto nell’istituto di patologia generale della Facoltà

Ancora un altro furto sempre la scorsa notte al Policlinico. I ladri sono riusciti a fare irruzione nell’istituto di Patologia generale universitaria che si trova in Corso Tukory a Palermo.

Sono stati portati via alcuni computer, ma si sta cercando di capire se chi è entrato ha portato via dell’altro rovistando in cassetti e armadietti.

Nei giorni scorsi ad Ematologia

Ancora un furto messo a segno nel reparto di ematologia dell’ospedale Policlinico di Palermo. Appena ieri gli infermieri e gli operatori sanitari dell’unità operativa di Medicina interna di area critica avevano bloccato due giovani, un uomo e una donna intenti a rubare negli spogliatoi che i ladri sono tornati di nuovo. Stavolta sono stati presi di mira gli spogliatoi del reparto di ematologia. Si sta quantificando il bottino.