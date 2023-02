Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza

Altre due agenzie di scommesse prese di mira a Palermo. Due tentati furti avvenuti la scorsa notte, in via Marchese di Villabianca e via Alcide de Gasperi. Nel mirino due attività con l’insegna Eurobet dove i ladri avrebbero provato a entrare utilizzando una grossa pietra per spaccare la porta e vetri. Il primo colpo attorno alle 3.30.

Per cercare di sfondare la vetrina i ladri avrebbero utilizzato una base in cemento per ombrelloni, scagliandolo con violenza contro l’ingresso. Qualcosa è andato storto e i ladri sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Altro tentato furto poco distante all’Eurobet di via Alcide de Gasperi. Anche in questo caso i ladri hanno utilizzato una grossa pietra per sfondare la vetrina. Poi sono scappati. Su entrambi gli episodi indagano gli investigatori della polizia che hanno ascoltato i titolari e acquisito i video ripresi dai sistemi di sicurezza.

Pochi giorni fa i ladri sono riusciti a entrare all’interno dell’agenzia Intralot-Goldbet di piazza Don Bosco e a portare via un bottino di circa 1.500 euro.

Il personale della Scientifica ha effettuato i rilievi nel centro individuando sul bancone una traccia di sangue che potrebbe portare all’identificazione di uno dei responsabili.

Quattro assalti nelle scorse settimane

Le scorse settimane si sono registrati quattro assalti notturni tra agenzie di scommesse e tabaccherie. Le attività dislocate tra le vie Vincenzo Madonia, Mariano Stabile e Perez, ed un’altra in piazza principe di Camporeale. Due i colpi consumati, due quelli tentati ma andati in fumo. Pochi giorni prima era toccata all’agenzia Eurobet di via Campolo.

Pure la cartolibreria

Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio i ladri erano entrati anche in una cartolibreria di corso Tukory rubando zaini e contanti per un totale di oltre 1.500 euro. Il colpo è stato ripreso integralmente, sia all’interno che all’esterno, dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono state recuperate e consegnate alle forze dell’ordine.