Il colpo in piazza don Bosco

Ancora un’agenzia di scommesse presa di mira dai ladri a Palermo. La scorsa notte, dopo avere spaccato la vetrina, qualcuno è entrato nel centro Intralot-Goldbet di piazza don Bosco. I ladri hanno avrebbero preso circa 1.500 euro trovati nei cassetti dell’agenzia scommesse. Su questo furto indaga la polizia. E’ intervenuto il personale della scientifica che ha eseguito i rilievi trovando una traccia di sangue. Forse uno dei ladri si è ferito mentre spaccava la vetrina. Le telecamere dell’attività pare non fossero in funzione.

Quattro assalti la scorsa settimana

La scorsa settimana registrati quattro assalti notturni tra agenzie di scommesse e tabaccherie. Le attività dislocate tra le vie Vincenzo Madonia, Mariano Stabile e Perez, ed un’altra in piazza principe di Camporeale. Due i colpi consumati, due quelli tentati ma andati in fumo. Pochi giorni prima era toccata all’agenzia Eurobet di via Campolo.

Pure la cartolibreria

Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio i ladri erano entrati anche in una cartolibreria di corso Tukory rubando zaini e contanti per un totale di oltre 1.500 euro. Il colpo è stato ripreso integralmente, sia all’interno che all’esterno, dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono state recuperate e consegnate alle forze dell’ordine.

Altro colpo in via Campolo

Pochi giorni fa un’altra agenzia di scommesse derubata dai ladri in via Campolo, all’angolo con via Pacinotti. Per entrare nella rivendita, come poi accertato dagli investigatori, i malintenzionati sono penetrati da un locale vicino per poi fare un buco nel muro e accedere nel centro. Il bottino che ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

Il modus operandi

Tutti episodi che sarebbero collegati dallo stesso modus operandi. Come accertato dagli investigatori, grazie all’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, i ladri utilizzano una grossa pietra per mandare in frantumi le vetrine. Una volta aperto un varco entrano e rovistano per portare via soprattutto i soldi in contanti.

