Nel corso di due controlli, i carabinieri della compagnia di Bagheria hanno denunciato a piede libero due giovani, rispettivamente di 19 e 22 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo intervento è scaturito durante un consueto pattugliamento delle strade di Santa Flavia. I militari della locale Stazione hanno notato uno studente di 19 anni, figura già nota agli archivi delle forze dell’ordine, il quale ha manifestato un evidente nervosismo al solo passaggio della gazzella. L’atteggiamento sospetto ha spinto i carabinieri a procedere con una perquisizione personale immediata. L’intuizione degli operanti ha trovato conferma nel rinvenimento di 15 grammi di hashish, accuratamente già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Insieme alla droga, il giovane nascondeva la somma in contanti di 730 euro, cifra sequestrata poiché ritenuta il provento dell’attività illecita.

Parallelamente, a Bagheria, i carabinieri della Stazione cittadina hanno concentrato la propria attenzione su un ventiduenne incensurato, fermato mentre si trovava alla guida della propria automobile. Anche in questo caso, l’eccessiva agitazione mostrata dal conducente durante i controlli di rito ha convinto i militari ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione, estesa anche al veicolo, ha permesso di scoprire un panetto di hashish del peso di 100 grammi, oltre ad altri 6 grammi della medesima sostanza già frazionati. Le operazioni si sono poi spostate presso l’abitazione del ragazzo, dove è stato rinvenuto diverso materiale solitamente impiegato per il confezionamento delle singole dosi.

Tutta la sostanza stupefacente recuperata nelle due operazioni è stata posta sotto sequestro e trasferita al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo. Gli esperti si occuperanno ora degli esami qualitativi e quantitativi necessari per determinare l’esatta purezza della droga e il numero di dosi potenzialmente ricavabili, mentre proseguono le indagini per ricostruire la rete di distribuzione locale.