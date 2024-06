Pennino, “Traguardo importantissimo per la città”

Attività e strumenti per combattere la marginalità sociale e la solitudine alle quali le persone con disabilità hanno dovuto per troppo tempo arrendersi nella gestione quotidiana della loro condizione. Si chiamerà ‘PalermAbility’ e sarà presentato sabato al Giardino dei Petrazzi di via Pietro Scaglione a Palermo il progetto, finanziato dal ministero per la Disabilità, grazie al quale l’amministrazione cittadina si è qualificata come aggiudicataria, piazzandosi tra i primi tre dei dieci progetti presentati a livello nazionale a margine del Fondo Periferie Inclusive.

Il progetto “PalermAbility”

Il progetto “PalermAbility”, realizzato in co-progettazione con enti del terzo settore preventivamente selezionati, punta a colmare la distanza sociale alla quale troppo spesso le persone con disabilità sono costrette, vivendo in una situazione di marginalità sociale nel loro stesso territorio. Saranno oltre 200 le persone coinvolte, con le rispettive famiglie, nelle attività ludiche ed educative che non vedranno limiti d’età. Dallo sport, con corsi di nuoto, atletica leggera e altre discipline, alle attività legate alla cura del verde e alla riqualificazione di spazi comuni, come corsi di giardinaggio, attività in orto e con animali.

Pennino, “Risultato ragguardevole per Palermo”

“Si tratta di un risultato davvero ragguardevole per Palermo e la cittadinanza legata al mondo della disabilità – il commento dell’assessore alle Attività Sociali, Rosi Pennino –. Il progetto ‘PalermAbility’ è stato riconosciuto come uno dei più validi in tutta Italia, tanto da ricevere il finanziamento riguardante il Fondo Periferie Inclusive. Grazie al lavoro degli operatori, degli enti e degli uomini e delle donne dell’Assessorato che ho l’onore di dirigere, Palermo è oggi una delle città d’Italia in prima linea a sostegno delle persone con disabilità e fin troppo spesso escluse dal loro naturale e doveroso ruolo sociale”.

La presentazione il 15 giugno al Giardino dei Petrazzi

La presentazione del progetto, in programma sabato 15 giugno 2024 alle 10 presso il Giardino dei Petrazzi di via Pietro Scaglione a Palermo, ne vedrà esposti i dettagli alla presenza anche del sindaco del capoluogo Roberto Lagalla.