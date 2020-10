Sono in tutto 24 le manifestazioni di rilevanza turistica che la Regione siciliana co finanzierà spendendo, complessivamente, 1 milione di euro. E’ stato pubblicato il decreto con il quale l’assessorato regionale al Turismo retto da manlio Messina, ha deciso la distribuzione delle risorse per l’anno 2020.

Il bando era stato prorogato ma le domande erano state presentate in aprile proprio in vista della stagione. Una stagione comunque strana quella del 2020 per effetto del covid19

Finanziamenti che vanno da un massimo di 60 a un minimo di poco più di 15mila euro. A fronte di 24 iniziative finanziate, però, ce ne sono ben 125 inserite fra le attività ammissibili a finanziamento, utilmente collocate in graduatoria ma che rimangono fuori per esaurimento delle risorse destinate a questa promozione.

A queste idee, progetti e manifestazioni si aggiungono 92 iniziative giudicate non idonee e 37 giudicate non ammissibili.

Salta subito all’occhio, però, che il decreto è datato 2 ottobre dunque appena qualche giorno fa a stagione ormai finita. Ma soprattutto prevede un futuro impegno di spesa e un successivo pagamento. Insomma il denaro arriverà non solo a stagione finita ma anche archiviata seza aver dato aluna certezza agli organizzatorid elle manifestazioni.

Comunque di un contributo si tratta che nel massimo è consistente. 60mila euro possono essere fondamentali di questi tempi. tanto otterranno il Taormina Book Festival, l’Accademia Palermo Classica, l’Associazione Talenti e dintorni di Catania. Le Vie dei Tesori Onlus di Palermo che ne aveva chiesto 60mila invece ne ottiene 50mila come la AC Ignazio Florio di Palermo, la Fondazione Giuseppe Whitaker, l’Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari, E.L.R. Teatro Massimo Bellini di Catania. Più che dimezzato il contributo rispetto alla richiesta, invece, per l’Associazione Progetto eventi di Agrigento, il Comune di Castelbuono, la Musiculture di Giarre, Altroquando e la Coccinella entrambe di Palermo che ottengono poco meno di 27mila eur Altri finanziamenti per la Casa del Musical, per Curva Minore di Palermo, Associazione Trasversale Sicula, Darshan Catania, Comune di Corleone, Ecclesiaviva di Agrigento, il Libero Consorzio di Ragusa, Il Gal dei Nebrodi Plus di Sant’Agata di Militello, il Comune di Catania, l’AC Meno di Palermo. La palma del finanziamento più piccolo è per il comune di Scicli nel Ragusano con 15.250 euro.

SCARICA QUI DECRETO E GRADUATORIE