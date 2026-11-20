Due scooter si sono scontrati a Palermo, all’incrocio tra via Perez e via Mortillaro. Nell’impatto sono rimasti feriti i due conducenti, soccorsi e portati in ospedale.

La dinamica

Dopo lo scontro, uno dei due scooter è finito sul cordolo della pista ciclabile. L’altro si è fermato al centro della strada, ostacolando la circolazione. Al momento non è chiaro chi dei due avesse la precedenza né a che velocità viaggiassero. Gli accertamenti sono in corso.

I soccorsi

Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasportarli in ospedale. Sono stati portati all’ospedale Civico.

I rilievi e la viabilità

Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione come è avvenuto l’incidente e hanno regolato il traffico nella zona. È arrivata anche la squadra per il ripristino della sede stradale, che ha rimosso i detriti e riportato la carreggiata in sicurezza, così da consentire la ripresa regolare della circolazione.