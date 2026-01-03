Controlli dei carabinieri a Bagheria con i militari della Compagnia intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia”. L’attività, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e allo spaccio di stupefacenti, ha portato alla denuncia in stato di libertà di tre giovani e al sequestro di diverse dosi di droga, a testimonianza di una presenza costante delle forze dell’ordine nei punti nevralgici della cittadina.

Il primo intervento significativo è avvenuto durante un posto di blocco stradale. I militari hanno fermato un giovane di 23 anni il cui eccessivo nervosismo ha spinto gli operanti ad approfondire l’accertamento. La perquisizione personale e veicolare ha dato esito positivo: il ragazzo nascondeva tra gli indumenti intimi 19 dosi già confezionate di hashish e marijuana. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Nello stesso contesto, un ventunenne è stato deferito per guida senza patente, in quanto recidivo nel biennio per la medesima infrazione.

L’operazione ha permesso anche di individuare una violazione delle misure cautelari. Mentre pattugliavano le vie del centro abitato, i carabinieri hanno riconosciuto un ventenne bagherese che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si aggirava all’esterno della propria abitazione senza alcuna autorizzazione. L’uomo è stato immediatamente fermato e denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di evasione.

Il bilancio complessivo del servizio straordinario descrive un’attività capillare che ha visto il controllo di 115 persone e 66 veicoli. Oltre alle denunce, sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un importo superiore ai 5.000 euro. Tre persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Palermo come assuntori, poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale. Tutte le sostanze sequestrate sono state inviate al Laboratorio analisi del Comando Provinciale di Palermo per le analisi tecniche necessarie.