Intervista al comandante Antonio Quintavalle

La Guardia di Finanza di Palermo è impegnata nei controlli per l’emergenza Coronavirus in tutto il capoluogo e in provincia.

Numerosi i controlli per garantire il rispetto delle ordinanze nazionali e regionali per limitare al massimo gli spostamenti.

In più i finanzieri ormai da settimane sono impegnati in controlli per evitare le frodi commerciali sui dispositivi di protezione come le mascherine e le tute e i prodotti igienizzanti. Tanti i sequestri in queste ultime settimane come abbiamo raccontato nelle pagine di Blog Sicilia.

Un altro aspetto è legato al contrasto dell’aumento dei prezzi. Giorni di grande impegno per i finanzieri che senza sosta sono impiegati nei vari settori.

Ecco il servizio realizzato per Blog Sicilia da Davide Di Stefano.