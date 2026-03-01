I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno portato a termine un’operazione straordinaria di controllo del territorio che ha interessato i comuni di Belmonte Mezzagno e Misilmeri. L’intervento è stato pianificato con l’obiettivo di contrastare i reati contro il patrimonio, monitorare il rispetto delle norme del codice della strada e reprimere il consumo di sostanze stupefacenti in tutta l’area interessata.

Il bilancio più significativo riguarda il contrasto agli illeciti energetici a Belmonte Mezzagno. I militari della stazione locale, supportati dai tecnici specializzati di Enel Energia, hanno denunciato in stato di libertà nove persone con un’età compresa tra i 27 e i 65 anni. Gli accertamenti eseguiti presso le abitazioni dei sospettati hanno permesso di scoprire la presenza di allacci abusivi diretti alla rete pubblica. In ogni caso, gli impianti erano stati manomessi per eludere il conteggio dei consumi, configurando così il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Sul fronte della sicurezza stradale, gli uomini della sezione radiomobile di Misilmeri hanno proceduto con ulteriori denunce. Un giovane di 22 anni è stato fermato e denunciato per guida senza patente, una violazione già reiterata nel corso dell’ultimo biennio. Un altro uomo di 35 anni è stato invece sorpreso alla guida di un mezzo già sottoposto a sequestro amministrativo. Poiché il veicolo era stato affidato proprio a lui in custodia, è scattata la denuncia per violazione dei sigilli.

Le attività di contrasto alla diffusione di droghe hanno portato alla segnalazione di cinque persone alla prefettura di Palermo quali assuntori di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 10 grammi di hashish, ora inviati al laboratorio analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale per le verifiche qualitative e quantitative di rito. Questa operazione rappresenta un ulteriore tassello nell’azione costante dell’arma dei carabinieri per presidiare il territorio e garantire la legalità e la sicurezza della comunità locale.