Nuovi controlli su sei cantieri edili a Casteldaccia e a Bagheria nel Palermitano, da parte dei funzionari tecnici e amministrativi degli ispettori del Inl a tutela dei lavoratori. Nei cantieri di Casteldaccia riscontrate numerose violazioni.

Le violazioni a Casteldaccia

In uno è stata contestata la mancanza di mantovane nel ponteggio metallico, distaccato dalla facciata in ristrutturazione di oltre 20 centimetri. In un secondo cantiere erano occupati 2 lavoratori in nero su 5 in forza, con relativa sospensione per superamento della soglia del 10% di lavoro sommerso. Oltre alle prescrizioni per la mancata formazione e le mancate visite mediche, al datore di lavoro sotto il profilo sicurezza è stata contestata la mancanza di un idoneo sistema di accesso ai ponteggi in quota. Nel terzo cantiere la sospensione è stata adottata per la pericolosità del ponteggio carente e inadeguato con pericolo di caduta dall’alto da parte degli operai occupati.

I controlli a Bagheria

A Bagheria in un primo cantiere gli ispettori hanno accertato che il ponteggio metallico fisso non era montato a regola d’arte, oltre ad essere difforme dal Piano di montaggio, uso e smontaggio, inoltre il cantiere non era mantenuto in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità. In un secondo cantiere le inosservanze hanno riguardato il piano di montaggio, mentre in altri due cantieri, sempre a Bagheria, gli ispettori hanno adottato il provvedimento di sospensione in quanto in tutti e due i luoghi di lavoro il ponteggio presentava carenze nella protezione dai rischi di caduta nel vuoto. Infine è stato sanzionato non un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, libero professionista, in quanto non aveva organizzato le attività di coordinamento tra i vari datori di lavoro presenti nel Piano di sicurezza e coordinamento del medesimo cantiere.

