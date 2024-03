Controlli nel centro storico di Palermo. Poliziotti, vigili urbani e Asp hanno accertato violazioni amministrative e sanitarie e sanzioni per oltre 5.200 euro in pub del centro storico a Palermo. Le forze dell’ordine hanno riscontrato irregolarità amministrative, come occupazione di suolo pubblico, il mancato nullaosta della sovrintendenza beni culturali della Regione siciliana e del regolamento dehors del Comune, l’utilizzo di impianti musicali non a norma.

Il dehors è stato sequestrato. Nel corso dell’ispezione sono state riscontrate violazioni sanitarie e carenze strutturali, come la mancata comunicazione della variazione della scia sanitaria, mancanza dell’aggiornamento del manuale di autocontrollo Hsccp.

Chiuso locale dopo una rissa

Ad un altro locale, l’Officina Pub&Bar di via Bertolino, nella zona di piazza Sturzo, il questore ha sospeso la licenza per 10 giorni dopo una rissa in cui sono intervenuti due carabinieri per riportare la calma. Nel corso dei controlli è emerso che il locale è frequentato da indagati per vari reati. Diverse e numerose sono state le richieste di intervento da parte dei residenti per schiamazzi e liti nel locale.

Controlli e multe ad Acireale

Diciannove contravvenzioni per infrazioni al codice della strada, multe per quasi 14.500 euro e 18 punti decurtati dalle patenti. Questo e non solo bilancio dei controlli del personale della polizia commissariato di Acireale e del reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale”, con il supporto della polizia locale, che ha dato luogo a un servizio straordinario di controllo del territorio della zona del Catanese istituendo alcuni posti di controllo in via Lazzaretto, piazza Agostino Pennisi, piazza Dante e piazza Indirizzo.

I numeri dei controlli

Durante il servizio sono state controllate 192 persone e 117 veicoli; sono state inoltre elevate 19 contravvenzioni al Codice della Strada, 2 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, 5 per la mancata revisione, 4 per la mancata esibizione di documenti al controllo, 1 per guida con patente scaduta, 2 per guida senza patente, 1 per guida senza casco protettivo, 1 mancata osservanza all’alt della polizia, 2 incauto affidamento del mezzo, 1 per caratteristiche non conformi del veicolo.

