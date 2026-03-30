L’azione dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo prosegue a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

Negli ultimi giorni, i militari hanno concentrato le proprie attività ispettive nel cuore del capoluogo siciliano, monitorando con particolare attenzione gli esercizi di ristorazione situati nel centro storico e nelle principali piazze cittadine.

L’operazione ha portato alla luce gravi irregolarità che spaziano dalla mancanza di tracciabilità dei prodotti all’esercizio abusivo di attività di catering, fino all’ampliamento non autorizzato delle superfici destinate alla somministrazione.

Uno degli interventi più significativi ha riguardato un pub dedito alla somministrazione di bevande. Nonostante il recente rigetto della segnalazione certificata di inizio attività, l’esercizio continuava a operare irregolarmente. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro, aggravata dalla scoperta che la proprietà non aveva mai predisposto il manuale di autocontrollo Haccp, strumento fondamentale per garantire la salubrità dei processi produttivi e dei prodotti offerti ai clienti.

Le verifiche si sono poi estese a un bar della zona, dove le infrazioni riscontrate hanno portato a sanzioni pecuniarie per un totale di 3.000 euro. In questo caso, gli accertamenti hanno rivelato una trasformazione arbitraria della natura dell’attività: l’esercente aveva infatti convertito il bar in una tavola calda senza attuare le necessarie procedure di sicurezza alimentare previste dalla normativa vigente. Oltre alle carenze sanitarie, è stata contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Un’ampia porzione di un’area di particolare pregio architettonico era stata infatti ingombrata con arredi esterni senza alcuna autorizzazione.

Questi interventi rappresentano solo una parte di una più vasta strategia di contrasto agli illeciti nel settore alimentare coordinata dal comando palermitano. L’obiettivo principale resta la salvaguardia dei residenti e dei numerosi turisti che affollano la città. In vista delle imminenti festività pasquali, i carabinieri hanno già annunciato un’ulteriore intensificazione dei controlli per assicurare che il periodo festivo si svolga nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.