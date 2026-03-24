I Carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi hanno condotto un servizio di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme amministrative e del codice della strada nelle aree centrali del capoluogo. L’operazione ha visto il coinvolgimento dei militari della Stazione Centro, della Polizia Municipale e del supporto operativo della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”.

Nel corso delle attività ispettive presso gli esercizi commerciali, è stato denunciato a piede libero un uomo di 38 anni, titolare di un’attività e già noto alle forze dell’ordine. All’interessato sono stati contestati i reati di invasione di terreni o edifici e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Contestualmente, le verifiche amministrative hanno fatto emergere irregolarità legate all’occupazione abusiva di suolo pubblico, all’impatto acustico e alle norme igienico-sanitarie, con sanzioni per un ammontare di 2.423 euro.

Il monitoraggio si è esteso anche alla circolazione stradale e al contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti. I militari hanno segnalato un soggetto per uso personale di droga, procedendo al ritiro della patente di guida. Sul fronte del Codice della Strada, sono state rilevate infrazioni per mancata revisione dei veicoli, guida senza patente e circolazione in assenza di copertura assicurativa. Tali violazioni hanno comportato il sequestro amministrativo di un mezzo e il fermo di un secondo veicolo.

Il bilancio complessivo del servizio registra l’identificazione di diciassette persone e il controllo di dieci autovetture. Le sanzioni pecuniarie elevate durante l’intero servizio coordinato ammontano a un totale di 9.349 euro. L’intervento rientra nella pianificazione ordinaria dell’Arma dei Carabinieri per il mantenimento della sicurezza urbana e del decoro nelle zone a maggiore vocazione turistica della città.