I carabinieri della compagnia di Carini hanno denunciato 10 persone di Carini (Palermo) per furto di energia elettrica. I controlli sono scattati in un complesso residenziale in via via Antonello da Messina. Con la collaborazione dei tecnici Enel sono stati scoperti diversi allacci abusivi e manomissioni ai contatori elettrici. Ai controlli hanno preso parte il nucleo cinofili di Villagrazia e i militari del 12º reggimento Sicilia.

Il bilancio dell’attività è di 13 persone denunciate, di età compresa tra i 19 e i 76 anni, per furto di energia elettrica, guida senza patente con recidiva nel biennio e danneggiamento di beni sottoposti a sequestro.

Un individuo è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Palermo per uso personale di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli, i militari hanno inoltre denunciato un giovane del posto per guida senza patente (con recidiva nel biennio) e un 20enne, per violazione dei doveri di custodia di un veicolo sottoposto a sequestro.

Complessivamente sono state controllate 38 persone e 14 veicoli, con 24 violazioni al Codice della Strada contestate per un importo complessivo di 8.300 euro. Ritirate 7 patenti di guida e disposti 3 fermi amministrativi.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo messo in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, finalizzato a garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole su tutto il territorio provinciale.