Prosegue l’azione di contrasto alle irregolarità nel settore dei pubblici intrattenimenti nel cuore del capoluogo siciliano. Nel corso di un’operazione coordinata, i Carabinieri della Stazione Palermo-Centro e gli agenti della Polizia Municipale hanno passato al setaccio diverse attività nel centro storico, focalizzando l’attenzione sul rispetto delle normative vigenti. L’attività ispettiva ha portato a galla numerose violazioni, concludendosi con provvedimenti penali e amministrativi a carico di due gestori locali.

L’intervento congiunto nel cuore della città

L’iniziativa si inserisce in un servizio coordinato di controllo del territorio, volto ad accertare la regolarità delle strutture dedicate allo spettacolo e allo svago notturno. Durante le ispezioni, i militari e la polizia locale hanno riscontrato situazioni di palese illegalità che hanno reso necessario l’intervento immediato. I soggetti coinvolti, due uomini palermitani di 35 anni già noti alle forze dell’ordine, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per diverse fattispecie di reato legate alla gestione degli spazi e delle attività.

Accuse e irregolarità riscontrate

Le contestazioni mosse ai due indagati riguardano l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo in assenza delle prescritte autorizzazioni, l’invasione di terreni o edifici e l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Nello specifico, le verifiche hanno evidenziato la mancanza della licenza del Questore necessaria per l’esercizio delle attività di intrattenimento. A ciò si sono aggiunte l’occupazione abusiva della sede stradale e svariate violazioni in materia edilizia, che hanno aggravato la posizione dei responsabili.

Sequestri e sanzioni nel centro storico

Oltre alle denunce penali, le forze dell’ordine hanno proceduto con misure cautelari reali per impedire il proseguimento delle attività illecite. L’intervento ha infatti comportato il sequestro preventivo di un gazebo esterno e di tutta la strumentazione musicale presente nella struttura. Sul piano pecuniario, sono state elevate contravvenzioni amministrative per un valore complessivo di 2.800 euro.

Questa operazione rappresenta un tassello fondamentale nella più ampia strategia di controllo messa in atto dall’Arma e dalle autorità locali. L’obiettivo primario resta quello di garantire il rispetto della legalità e la tutela della sicurezza urbana, intervenendo con fermezza su quei fenomeni della movida che possono sfociare nel disordine o nel mancato rispetto delle regole civili e amministrative.