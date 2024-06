In attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche nel corso di questo weekend a Palermo, sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”. Nel corso delle operazioni sono state schierate aliquote di unità operative garantendo, attraverso il personale della polizia di Stato, dei carabinieri coadiuvato da personale dell’Asp, ognuno per i settori di competenza, una significativa presenza sul territorio.

Le vie del centro prese di mira

In particolare i servizi si sono dispiegati lungo ed attorno agli assi viari di via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra piazza Villena e piazza Marina) e via Maqueda (tratto compreso tra piazza Villena e piazza Giulio Cesare), itinerari particolarmente frequentati da astanti e caratterizzati dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale. Le zone sono state presidiate capillarmente, così da rendere tangibile il senso di sicurezza in un’area ove l’alta densità di siti turistici rischia di attirare anche malintenzionati inclini a reati predatori.

Durante quest’ultimo fine settimana, ben tre gli accessi ispettivi effettuati in relazione ad altrettanti locali. Soltanto in uno degli esercizi sono state riscontrate irregolarità e violazioni che hanno comportato sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 1050,00 euro. Contestate carenze strutturali e la diffusione di musica ad alto volume all’esterno del locale. A causa di quest’ultima irregolarità, l’apparecchiatura musicale, con impianti elettroacustici utilizzata, è stata posta in sequestro amministrativo per cinque giorni. Complessivamente, sono state identificate 95 persone, controllati 20 veicoli, elevate 3 contestazioni al Codice della Strada. I servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” proseguiranno nel corso delle prossime settimane.

I controlli a Mondello

Manca la perizia fonometrica eseguita dall’abitazione più vicina e la polizia municipale ha sospeso l’attività della discoteca Arena Sirenetta a Mondello. E’ successo venerdì scorso, quando gli agenti intervenuti nell’ambito dei consueti controlli nei luoghi della movida hanno constatato che i rilievi prodotti in materia di inquinamento acustico non erano conformi con quanto prescritto dal regolamento comunale per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento.