I controlli nelle zone rosse. Due arresti e tre denunce tra la stazione centrale e il centro storico di Palermo. In particolare, gli uomini della squadra mobile hanno arrestato in flagranza un 20enne per una tentata rapina a uno studente pendolare nei pressi della stazione ferroviaria. Il giovane è stato intercettato nei pressi di via Lincoln dai Falchi.

In un secondo intervento un 32enne straniero di 32 anni è stato arrestato per essere andato in escandescenza all’interno di un pub di via Cagliari. L’uomo, prima ha offeso e minacciato il titolare e poi ha aggredito i poliziotti allertati dal commerciante. Con non poche difficoltà il 32enne è stato bloccato dai poliziotti del commissariato “Centro” che lo hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In altre tre circostanze sono stati denunciati una 22enne per furto di merce in un supermercato di via Roma. A altre due a Ballarò, una per ricettazione e l’altra per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

Dall’istituzione delle zone rosse, secondo i dati della questura di Palermo si è registrata una significativa diminuzione dei reati nelle zone interessate. Nella zona del teatro Massimo i reati sono diminuiti del 65,62%, nella zona Vucciria la riduzione ha raggiunto l’84,21% mentre nell’asse stazione-Maqueda si è attestata al 51,22%. Un ruolo importante per la diminuzione dei reati è stato giocato dai poliziotti di quartiere che presidiano le zone e hanno così ridotto risse e aggressioni.