Con l’inizio della stagione estiva e l’aumento dei turisti, la polizia di Stato ha intensificato i controlli amministrativi sui locali di somministrazione di alimenti e bevande nel centro cittadino. Gli accertamenti sono stati condotti dagli agenti della polizia amministrativa e sociale della questura e del commissariato Oreto-Stazione.

Sigilli violati nella sala slot alla stazione centrale

L’intervento più rilevante è avvenuto in piazza Giulio Cesare, dove i poliziotti, insieme al personale dell’Agenzia dei monopoli, hanno ispezionato un bar con annessa sala giochi. L’attività era già stata posta sotto sequestro amministrativo alla fine di giugno a causa di gravi irregolarità, tra cui la mancanza di autorizzazioni commerciali, l’assenza del certificato di alimentarista, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e il mancato completamento delle procedure di subentro della titolarità. Il primo provvedimento era scattato anche per motivi di ordine pubblico, a causa dei frequenti assembramenti e delle tensioni registrate nella zona.

Durante il nuovo controllo del 6 luglio, gli agenti hanno scoperto che i sigilli erano stati violati: l’area delle slot machine era aperta al pubblico e accessibile ai clienti. Per questa ragione, il titolare è stato denunciato penalmente. Gli apparecchi da gioco sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziale alla società concessionaria. Le sanzioni complessive per le violazioni accumulate nel locale possono variare da un minimo di 18.473 euro fino a un massimo di circa 91.000 euro.

Irregolarità e occupazione abusiva in zona San Domenico

In un’altra operazione, la polizia amministrativa ha riscontrato irregolarità in due esercizi commerciali nella zona di piazza San Domenico.

Nel primo locale sono state riscontrate diverse violazioni, tra cui la mancanza della Scia (segnalazione certificata di inizio attività), l’assenza della perizia fonometrica per l’impatto acustico e la mancanza sia dell’etilometro sia delle tabelle alcolemiche obbligatorie per legge. Inoltre, per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, due persone sono state deferite all’autorità giudiziaria con relative sanzioni previste dal codice della strada.

Nel secondo locale della stessa zona, gli agenti hanno accertato unicamente l’occupazione abusiva di suolo pubblico, che ha fatto scattare una denuncia penale e la sanzione amministrativa. Per questi due ultimi esercizi, l’ammontare totale delle multe è pari a 7.146 euro. Le autorità hanno confermato che le attività di monitoraggio proseguiranno anche nelle prossime settimane.