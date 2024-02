Sanzioni anche a locali e discoteche

Controlli sulla movida a Palermo. Carabinieri, polizia, guardia di finanza e agenti della polizia municipale hanno passato al setaccio gli esercizi commerciali nelle vie Ruggiero Settimo, Cavour, Pignatelli Aragona, Isidoro La Lumia, Quintino Sella e nelle piazze Sant’Anna, Sturzo e Nascè.

Sono state complessivamente identificate 486 persone, controllati 116 veicoli, elevate 105 sanzioni al codice della strada per un importo di circa 10 mila euro. e denunciata una persona per guida senza patente. Sono stati multati 8 palermitani che percorrevano le aree pedonali con monopattini elettrici e biciclette a pedala assistita.

Nel corso dei controlli sono stati multati tre locali, un pub e due discoteche. Un pub non aveva l’autorizzazione per diffondere musica dal vivo e l’assenza della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande e carenze strutturali.

Per l’attività è scattata una multa per 8 mila euro. Nelle due discoteche del litorale occidentale della provincia, si è riscontrata, nella prima, la presenza di un numero inferiore di addetti alla sicurezza a fronte dei giovani prsenti nel locale e la somministrazione di alcolici ad un minore di anni 18. Nella seconda è stata trovata una porta di sicurezza chiusa con una catena. Le sanzioni scatteranno nei prossimi giorni. In un locale in centro è stato sequestrato un grosso gazebo abusivo.