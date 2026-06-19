Dal 22 al 27 giugno il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo ospiterà Controverso la mostra personale di pittura dell’artista siciliano Lorenzo Di Vittorio

Controverso

Luoghi immersi in una natura che non è più solo scenografia, ma che lentamente si riappropria degli spazi che un tempo erano vissuti: case, fondi, bagli, strade, ponti, campi, vite.

Oggi, al loro posto, resta un silenzio diverso. Interrotto dallo stridio fugace delle rondini che, al tramonto, solcano il cielo, sfiorando con le ali prospetti e mura corrose dal tempo.

Il vento sussurra, senza soluzione di continuità, tra i blocchi tufacei disposti in modo irregolare sul terreno.





E poi, in sottofondo, una sirena lontana, appena percepibile. Subito dopo, il rumore di un trattore che lascia l’asfalto e devia verso una trazzera di campagna.

Il suono cambia. Il movimento rallenta. Il ritmo si trasforma.

E in quel momento la mente si sposta altrove, verso un ricordo che non sai più collocare.

Basta un’immagine.

Un carretto in salita. Un orcio che scivola, si rompe. L’acqua che si sparge e resta lì, a formare una pozza che non si asciuga.

Come se trattenesse qualcosa. Come se custodisse memoria.

E allora tutto torna.





Bambini che corrono, giochi antichi che si rincorrono nelle voci: ammucciareddu, ciappeddre, acchiappareddu, a campana.

Un uomo che rientra dai campi, conduce un asinello al lazzo, si ferma, beve, si asciuga il volto. Uno sguardo stanco, ma fiero.

Un gesto semplice. Pieno di vita.

Poco più avanti, una donna seduta su un muretto a secco schiaccia spicchi d’aglio nel mortaio. L’odore si diffonde nell’aria.

La vita scorre piano. Senza fretta. Senza misura.

Segue un ritmo proprio, attraversa strade già percorse e oggi appena sfiorate.





Attorno, i segni del tempo: un magazzino abbandonato, un baglio disabitato, un ponte chiuso, una via storica dimenticata, una chiesetta silenziosa.

La campana non rintocca più. Non scandisce più il tempo di una comunità.

E mentre cammini, ti accorgi che quei luoghi non sono più quelli di un tempo, ma nemmeno del tutto perduti.

Un ronzio di api interrompe il pensiero. Un dettaglio prende forma.

E allora comprendi:





non stai solo osservando uno spazio. Lo stai attraversando.

Lo stai ricostruendo. Lo stai ricordando.

Controverso nasce da questa tensione. Tra ciò che è stato e ciò che resta. Tra ciò che scompare e ciò che continua a vivere, in una forma diversa.

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 18:00

Artista: Lorenzo Di Vittorio

Prezzo: 0.00

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