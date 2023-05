Un’idea nata dal rettore Cettina Giannino ed il direttore Giuseppe Pierro

Visita del direttore generale dell’USR Sicilia, Giuseppe Pierro, al Convitto nazionale “Giovanni Falcone” dove, dal prossimo anno, partirà l’indirizzo con curvatura cinematografica per la prima classe del liceo classico. Un’idea nata di concerto fra il rettore Cettina Giannino e il direttore Pierro.

A dare certezza che il liceo con tale curvatura sarà un eccellente strumento di formazione è il risultato ottenuto con le riprese di un film sotto la regia di Pasquale Scimeca, girato ad Ustica, i cui protagonisti sono alcuni alunni della IV classe: Gloria Di Bella, Micaela Vinciguerra, Eleonora Di Stefano, Silvia Lo Bianco, Samuele Carrozza, Antonio D’Agostino, Cristiano Terzo, Giuseppe Amodeo, Davide Giglia, Marwen Berriche, Miriam Garito. La pellicola, il cui titolo è ancora riservato, è candidata alla presentazione al Giffoni Film Commission.

Pierro “Convitto si presta ad essere set cinematografico”

“La curvatura cinematografica è una proposta da me lanciata – ha detto il direttore generale dell’USR – che è stata accolta con entusiasmo dal rettore Giannino e da tutto l’istituto, perché coniuga l’esigenza di formare nuove figure professionali ricercate dal mercato con la solidità della formazione offerta da un liceo classico. Il Convitto è un luogo di grande interesse storico-artistico che si presta ad essere in sé una sorta di set cinematografico”.

Giannino “Curvatura cinematografica è nuovo motivo di orgoglio”

“Con il potenziamento – ha spiegato Cettina Giannino – che l’USR ci ha messo a disposizione implementeremo le ore di lezione in classe sulla storia del cinema e la formazione teorica supportata da Work shop con esperti del settore. Nel contempo, stiamo investendo sulle attrezzature per la formazione laboratoriale con i fondi PNRR. Grazie alla collaborazione col dottore Pierro, la curvatura cinematografica è un altro motivo di orgoglio per la nostra scuola, dopo avere già avviato un curriculo verticale con l’Università degli Studi di Palermo di cui ringraziamo il rettore Massimo Midiri”.

Al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale sono state mostrate i tanti gioielli contenuti all’interno dell’ex collegio gesuitico, fra cui gli stucchi tardo cinquecenteschi e la statua della Madonna realizzata dal Serpotta o, comunque, nella sua bottega. Luoghi suggestivi in cui sarà quasi naturale realizzare cortometraggi suggestivi dagli alunni che si formeranno nei prossimi anni in quelle stesse aule.

Alla fine della mattinata Pierro ha incontrato la squadra sportiva reduce dalle Convittiadi che si sono svolte a Catanzaro la settimana scorsa.

