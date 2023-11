La denuncia dei genitori. La replica dell'istituto: "Controlli su alcuni calcinacci caduti"

Ennesimo crollo all’interno di una scuola di Palermo. Alcuni calcinacci sarebbero caduti dal controsoffitto del Convitto Nazionale di piazza Sett’Angeli. A denunciare il fatto sono stati alcuni genitori. “E’ venuta giù parte del tetto. Da lunedì, i nostri figli hanno fatto lezione in altre aule dell’istituto e, fino ad oggi, sono rimasti lì”.

Episodio avvenuto lo scorso weekend

Secondo quanto riferiscono i genitori, “il fatto è avvenuto nel weekend, quando a scuola non c’era nessuno”. L’episodio sarebbe avvenuto al terzo piano, nell’ala dell’istituto in cui solitamente fanno lezione parte degli alunni della scuola media. La struttura, di proprietà della Città Metropolitana, è infatti sede di diverse classi studentesche, nonchè della Biblioteca Regionale. In seguito all’accaduto, i genitori riferiscono che “i nostri figli hanno continuato a fare lezione in altre aule messe a disposizione all’interno dell’istituto”.

La replica dell’istituto: “Classe spostate per prudenza”

A specifica domanda su quanto accaduto all’interno del Convitto Nazionale, la dirigenza scolastica dell’istituto replica quanto segue. “Non c’è stato nessun crollo. I tecnici della Città Metropolitana stanno effettuando dei controlli su alcuni calcinacci caduti. Per prudenza, abbiamo interdetto l’accesso ad alcune classi e sono stati fatti ulteriori sopralluoghi. Gli alunni sono stati così spostati in altre aree del plesso”. Da capire i tempi e le modalità con le quali gli alunni torneranno al normale svolgimento delle lezioni.

Ieri la chiusura dell’istituto Pirandello

Un episodio, quello del Convitto Nazionale, che si somma a quanto accaduto, non più tardi ieri, all’istituto comprensivo Luigi Pirandello, a Borgo Ulivia. La dirigente scolastica Donatella Angella Dell’Oglio ha infatti chiuso i locali di via Ortigia 17 da oggi fino a data da destinarsi. I bambini dovranno rimanere a casa per motivi di sicurezza. Negli ultimi giorni, infatti, nelle aule che ospitano i piccoli sono visibili infiltrazioni che si aggiungono a delle crepe già esistenti sui muri e su un pilastro.