Un'occasione di confronto e riflessione sulla gastronomia italiana

Si è conclusa con successo il 17 marzo 2026 al Grand Hotel Piazza Borsa di Palermo la Conviviale Ecumenica Straordinaria organizzata dall’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione Palermo Mondello, insieme alle delegazioni di Palermo, Marsala, Alcamo e Castellammare del Golfo.

L’iniziativa ha celebrato il recente riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO, avvenuto a dicembre, e ha riunito esperti, accademici e appassionati attorno a un patrimonio che riguarda ogni cittadino, perché la cucina italiana rappresenta una parte viva dell’identità collettiva.

La presenza di studiosi e operatori del settore ha trasformato la serata in un momento di riflessione sul ruolo della gastronomia italiana come strumento di coesione sociale. La cucina, infatti, non è solo pratica alimentare. È racconto, memoria, trasmissione tra generazioni. Ogni piatto custodisce una storia e ogni territorio contribuisce a costruire un mosaico culturale complesso e riconoscibile.

Il riconoscimento UNESCO e il percorso di candidatura

Il riconoscimento dell’UNESCO arriva al termine di un percorso lungo e articolato. La candidatura è stata sostenuta dall’Accademia Italiana della Cucina, dalla Fondazione Casa Artusi e dalla rivista “La Cucina Italiana”, con il contributo di esperti a livello internazionale.

Il coordinamento istituzionale è stato affidato al Sottosegretario alla Cultura, on. Gianmarco Mazzi. Nella valutazione, l’UNESCO ha premiato non solo la qualità delle ricette, ma soprattutto il valore culturale della cucina italiana. Hanno inciso elementi come la convivialità, la sostenibilità e la capacità di trasmettere tradizioni.

Il dibattito tra gli accademici

Nel corso della conviviale, i delegati delle diverse sedi hanno condiviso riflessioni e prospettive. Al centro del dibattito, una domanda chiave: come tutelare e valorizzare la cucina italiana in un contesto globale sempre più competitivo.

L’ampia partecipazione ha confermato l’interesse verso un tema che mette in dialogo passato e futuro. Tradizione e innovazione, è emerso, non sono in contrasto. Si rafforzano a vicenda. La cucina italiana continua a evolversi, mantenendo però una forte identità, oggi riconosciuta anche a livello internazionale.

Il contributo delle delegazioni siciliane