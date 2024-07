Aperto il workshop

La Sicilia al centro per condividere buone pratiche e rendere più efficace l’investimento dei fondi europei. Stamattina si sono aperti i lavori del workshop europeo, organizzato dall’Autorità di gestione del programma Interact col sostegno della presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e del dipartimento della programmazione della Regione Siciliana, dal titolo “Azioni di cooperazione: come abbattere le barriere per costruire partenariati sostenibili tra le autorità di gestione dei programmi europei per la crescita e l’occupazione”.

Numerosi i partecipanti provenienti da tutta Europa e appartenenti alle diverse autorità responsabili della gestione dei programmi finanziati dai fondi Fesr e Fse+ ed Interreg, con l’obiettivo di discutere le modalità per abbattere le barriere e costruire cooperazioni durature per un migliore sviluppo economico, sociale e inclusivo.

L’evento, per la prima volta in Sicilia, rappresenta un’opportunità di visibilità e arricchimento per la Regione e offre l’occasione per illustrare a una vasta platea di esperti, potenziali partner e rappresentanti della Commissione Europea, le peculiarità della gestione dei programmi di cooperazione cofinanziati dai fondi europei in un’ottica di integrazione con i programmi cosiddetti “mainstream”.

Segreto, “La Sicilia al centro dell’Europa”

“In un contesto caratterizzato da sfide e problemi economici e sociali sempre più complessi, risolvibili anche attraverso la cooperazione europea – afferma Daniela Segreto, dirigente responsabile Area cooperazione territoriale al dipartimento Programmazione della Regione Siciliana – questo importante evento che vede la Sicilia al centro dell’Europa assume il delicato compito di facilitare lo scambio di conoscenze e rafforzare la collaborazione con i diversi Paesi, attraverso le proprie Autorità di gestione. Questo sarà possibile grazie alla condivisione di buone pratiche e di strumenti utili per la costruzione di meccanismi di cooperazione efficaci”.

Particolare attenzione sarà dedicata alla discussione delle difficoltà pratiche e delle soluzioni relative all’attività di programmazione, sviluppo e ricerca di partner nel campo della cooperazione. Il workshop si concluderà domani mattina, mercoledì 3 luglio.