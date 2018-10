Una coppia di anziani è stata salvata a Bagheria (Pa) in un sottopasso allagato in via Bagnera. L’auto è rimasta sommersa dall’acqua e solo l’intervento di due passanti ha evitato conseguenze peggiori.

I due anziani molto provati sono stati portati in salvo. La strada è stata chiusa visto che è esplosa la fognatura. Sono intervenuti i vigili urbani. Domani nello stesso tratto si svolge il mercatino rionale.