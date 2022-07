Attivata la turnazione nella distribuzione idrica nel Comune di Corleone, nel Palermitano. Questo serve al fine di una migliore gestione delle fonti e per far sì che le stesse possano durare fino al periodo autunnale senza creare situazioni di emergenza.

Ciascun’area del territorio comunale è servita quotidianamente ma con orari diversi in base al serbatoio di approvvigionamento, secondo lo schema disponibile all’indirizzo al quale è disponibile anche una mappa interattiva.

Ecco le zone e gli orari della turnazione

A seguire i distretti idrici, le relative zone e gli orari di tale turnazione decisa dal Comune di Corleone.

Distretto serbatoio Calvario, Tutti i giorni dalle ore 8 alle 12.

Zone servite: Via Orsini, Via Calvario, Via Modesto.

Distretto Malpasso, tutti i giorni dalle ore 7 alle 9.

Zone servite: Via Aldisio, Contrada San Giovanni, Contrada Caputo, Contrada Punzonotto, Via F.sco Crispi, Via Don Giovanni Colletti, Via Consolazione e zone limitrofe.

Distretto Punzonotto, tutti i giorni dalle ore 6,30 alle 9.

Zone servite: Corso dei Mille, Via Trapani, Zona Villa Comunale, Contrada Santa Lucia, Via Letizia.

Distretto San Giovanni, tutti i giorni dalle ore 7.15 alle 9.30.

Zone servite: Zona Madonna delle Grazie, Via Bentivegna, Via Sicilia, Via Trento, Via Pozzo Buono, Via Guardia, Via Marsala, Via Finocchiaro Aprile, Via Santa Maria e zone limitrofe.

Distretto San Giuliano, tutti i giorni dalle 6.50 alle 9.15.

Zone servite: Via Santissimo Salvatore, Via Beato Bernardo, Via Piazza e zona San Nicolò.

Tutti i giorni per 24 ore

Zone servite: Via San Giuliano, Via San Michele, Via Sferlazzo, Via Candelora, Via Roma, Via Cammarata, Via Schiera, zona Municipio, zona San Leoluca, Via San Martino, Via Madonna delle Grazie, Zona Sant’Agata e zone limitrofe.

Sopra La Rocca, tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.

Zone servite: Contrada San Giacomo alta e bassa, contrada San Marco.