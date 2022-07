In contrada Punzonotto

Sono stati consegnati lavori per le opere di protezione idrogeologica dell’area retrostante l’asilo nido “Nadia e Caterina Nencioni” in contrada Punzonotto a Corleone per un importo pari a 334.236,32 euro ed un quadro economico complessivo di 510.000 euro, finanziati interamente dal Ministero dell’Interno.

Le opere da realizzare

I lavori saranno realizzati dall’impresa Geo Ambiente Srl e saranno seguiti da ingegneri e geologi altamente qualificati, vista la complessità dell’intervento che riguarda la realizzazione di opere con strutturali speciali, classificati nella categoria SOA OS21. In particolare, saranno realizzati dei micropali a consolidamento dell’attuale paratia che sostiene il terrapieno che si trova alle spalle della scuola, permettendo la stabilizzazione dell’abitato a monte dove insistono degli edifici popolari e la protezione della scuola a valle.

Nicolosi e Schillaci “Parte opera importante a tutela del territorio”

“Parte un’altra importante opera di tutela del territorio e delle strutture esistenti – dichiarano il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Schillaci – nella fattispecie di una scuola, per la quale abbiamo già richiesto altri interventi per migliorarne la fruibilità e il decoro. Insieme all’ufficio lavori pubblici del Comune guidato dall’ingegnere Massimo Grizzaffi, oltre a predisporre nuovi progetti, ci stiamo impegnando a far iniziare tutte quelle opere che dal 2019 ad oggi abbiamo progettato ed appaltato. A breve altri lavori vedranno l’inizio”.

Alluvione 2018, lavori per circa 1 milione contro il dissesto idrogeologico

Nei giorni scorsi, a Corleone sono stati aggiudicati lavori per circa un milione di euro per i danni provocati delle alluvioni avvenute nel 2018. Sono stati aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza e per mitigare il rischio idrogeologico nell’area compromessa dalle abbondanti piogge.

Aggiudicati presso gli uffici regionali dell’UREGA i lavori per “l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico per frana nel centro urbano e lungo le vie di collegamento ai quartieri Calvario, San Giacomo e San Marco” – lotto 1. Il progetto prevede un quadro economico complessivo di 995.000 euro, ed è stato finanziato con i fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno.

L’impresa aggiudicataria è Stracos srl, con sede a Recalbuto (in provincia di Enna) che ha offerto un ribasso percentuale del 30,8379%. Le opere previste dal progetto prevedono la sistemazione idraulica della parte a monte e a valle della SP 80, ed il rifacimento della strada a valle del monte Calvario, con la costruzione di una paratia di contenimento per evitare quanto è accaduto nel novembre 2018, quando le piogge hanno provocato dei dissesti che hanno fatto scivolare a valle alcune superfici stradali dell’area interessata.

“Finalmente dopo aver ottenuto il finanziamento, redatto il progetto esecutivo, appaltato e aggiudicato l’opera – dichiarano il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Schillaci – contiamo a fine agosto o inizio settembre, d’iniziare i lavori e mettere in sicurezza una zona importante della nostra città”. “Inoltre, a breve, sarà mandato in gara il secondo intervento di pari importo – aggiungo Nicolosi e Schillaci – che interesserà la zona a monte della via S. Giacomo, in particolare nell’innesto con la SS 188 Corleone – Campofiorito. L’ufficio tecnico dei lavori pubblici guidato dall’ing. Massimo Grizzaffi – concludono – è fortemente impegnato per altre importati opere di cui a breve ne daremo avviso”.