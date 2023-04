Presente il generale Zafarana

Si è svolta questa mattina alla tenenza della guardia di finanza di Corleone, la cerimonia di intitolazione della caserma alla memoria dell’appuntato Francesco Losciuto, medaglia di Bronzo al valor militare. Alla cerimonia ha preso parte il comandante generale della guardia di finanza, generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, hanno preso parte le massime autorità civili e militari della Regione Sicilia e della provincia di Palermo.

Nel corso della cerimonia, dinanzi allo schieramento di una rappresentanza di militari del corpo, ha avuto luogo la scopertura della targa commemorativa ad opera della signora Losciuto Margherita figlia del militare alla cui memoria è stato tributato questo ulteriore riconoscimento. La caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Corleone è stata inaugurata nel 2005 a seguito della confisca alla criminalità organizzata di stampo mafioso e all’assegnazione al Corpo.

L’immobile, riconducibile, infatti, a Riina Salvatore, a seguito di una lunga attività d’indagine condotta dal gruppo investigativo criminalità organizzata della guardia di finanza di Palermo, sotto la direzione del Tribunale di Palermo, fu sottoposto a sequestro preventivo e, successivamente, alla confisca. Nello scorso mese di dicembre, su un’ulteriore porzione di terreno sempre riconducibile al boss Totò Riina, è stato realizzato – grazie al contributo dell’amministrazione comunale di Corleone – un parcheggio per le autovetture di servizio, attiguo alla caserma.

Durante la cerimonia è stato tracciato un bilancio dell’impegno del Corpo al contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, evidenziando in particolare l’aspetto dell’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati che, dal 2022 ad oggi, ha permesso l’emissione di misure per circa 130 milioni di euro e di proporre il sequestro di beni per ulteriori 150 milioni di euro.