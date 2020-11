I finanzieri hanno scoperto a Corleone (Pa) una discarica abusiva dove erano stati abbandonati 300 chili di lastre di eternit.

L’area è stata sequestrata e sono in corso indagini per accertare con l’ausilio dei tecnici comunali chi sia il proprietario e su chi abbia smaltito in quella zona i rifiuti pericolosi. Per questi reati è previsto l’arresto da 6 mesi a due anni e una multa da 2.600 euro a 26.000 euro.

Il sindaco è stato informato del ritrovamento del materiale ed è stato invitato ad attivare le procedure per la bonifica del luogo.