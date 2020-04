L'appello lanciato dai nostri connazionali

Ci sono 50 italiani ad Istanbul che non riescono a tornare in Italia. Hanno più volte chiesto l’intervento della Farnesina, ma non hanno avuto nessuna risposta.

“Ci dicono di riuscire a trovare una strada per arrivare in Europa e tornare in Italia con i voli messi a disposizione per arrivare a Malpensa – dice Fabrizio Frazzitta – Ma non c’è alcuna possibilità visto che la Turchia ha chiuso gli aeroporti. Per molti è un guaio anche perché la sanità qui si regge sulle assicurazioni e agli italiani è preclusa. Rischiamo di non riuscire nemmeno ad essere curati”.

La situazione in Turchia sta diventando sempre più critica.

“Non ci sono chiusure al momento – aggiunge Frazzitta – Se io voglio uscire posso andare anche al mare. Ma non posso partire. Eppure abbiamo notizie qui che i contagi stanno aumentando. Siamo davvero preoccupati e chiediamo aiuto al nostro Stato che fino adesso da giorni non dà alcuna risposta”.