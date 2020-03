L'emergenza

In tempo di norme anti contagio contro il Coronavirus e di decreti che via si sono fatti più stringenti per persone ed attività commerciali purtroppo viene fuori che ci sono commercianti, nella fattispecie barbieri che non rispettano le norme e abusivamente continuano ad offrire servizi alla propria clientela.

A denunciarlo è Nunzio Reina responsabile area produzione di Confesercenti Palermo ed anche lui per primo barbiere. “Oggi sento la necessità di fare un intervento che non avrei voluto fare – dice in un video -. Il Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede la chiusura parrucchieri e dei barbieri, per la tutela delle famiglie e della gente, dobbiamo avere rispetto di ciò che è previsto da quelle regole”.

“La cosa che mi dispiace è sapere che molti nostri colleghi restano in modo nascosto ad offrire i servizi. Non si capisce che ne va della nostra incolumità – prosegue -. Non si offre un servizio in questo modo. Mi dissocio da chi fa questo e dico ancora una volta ‘io resto a casa’. Quel che accade è una mancanza di rispetto nei confronti delle persone e della categoria, non è modo questo di fare concorrenza vince solo professionalità. Ciò che è accaduto offende la categoria. Chiudete e andate a casa”.