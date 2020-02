Il numeri da chiamare sono 1500 e 800458787

È allerta coronavirus in Sicilia. Tra psicosi e polemiche relative a come è stata gestita l’emergenza sono poche le informazioni sui comportamenti da adottare per evitare il contagio dal COVID-19.

La Regione Siciliana ha pubblicato un breve video con il quale vengono spiegati obblighi e precauzioni in materia del nuovo coronavirus. In particolare le disposizioni sono rivolte a chi è stato dai primi giorni di febbraio a Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo Castiglione D’Adda, Codogno, Fombo, Maleo, San Fiorano, Terranova dei Passerini, Vo’. Chi è stato in questi comuni ha l’obbligo di comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp locale. Chi è rientrato negli ultimi 14 giorni dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ha l’obbligo di segnalarlo al medico di famiglia o al Servizio Igiene e Sanità dell’Asp di pertinenza.

LEGGI QUI COME COMPORTARSI IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO

Quanti sanno veramente cos’è il coronavirus? Quanti sanno come comportarsi per evitare il contagio? L’informazione e la prevenzione prima di tutto ed è importante conoscere il “nemico” per riuscire a combatterlo.

Ecco alcune semplici domande e risposte sul coronavirus.

Cos’è il coronavirus?

E’ un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso lo stretto contatto con una persona malata. I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi. Il nuovo coronavirus è un ceppo che non è stato precedentemente identificato nell’uomo.

Come si diffonde il coronavirus?

Attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite saliva, tossendo e starnutendo, contatti diretti personali, le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. Non si trasmette tramite gli alimenti.

Posso contrarre il coronavirus da una persone che non presenta sintomi?

L’Organizzazione mondiale della sanità considera non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima che sviluppino sintomi. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus.

Come si può prevenire il contagio?

Fondamentale è il lavaggio e la disinfezione delle mani accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool.

Importante è mantenere le distanze dalle persone che tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata.

Evitare di toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie. Esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste.

Devo indossare una mascherina per proteggermi dal coronavirus?

La mascherina, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, va indossata solo se si sospetta di aver contratto il nuovo Coronavirus e se si presentano sintomi come tosse o starnuti. La mascherina va indossata anche se si è a contatto con una persona che sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

A chi posso rivolgermi per avere informazioni sul nuovo coronavirus?

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde di pubblica utilità 1500. Anche la Regione Siciliana ha attivato il numero verde per dare informazioni sanitarie 800458787.